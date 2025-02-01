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  • «Монако» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

«Монако» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

1 февраля 2025, 19:50
Монако
01.02.2025, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 20 тур
4 : 2
Завершен
Осер
35' Т. Керер 57' М. Бирет 63' М. Бирет 65' М. Бирет
38' С. Дьоманде 45+7' Жубал (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Ламин Камара
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Осер
16
Донован Леон
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
14
Джидеон Менса
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
5
Жубал
(К) ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
42
Элиша Овусу
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Кайо Энрике
ЛЗ
22
Люка Миша
ЛВ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
45
Адо Онаиву
ЦФ
97
Саад Агузуль
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
4-1-1-3-1
99
Майецки
6
Керер
22
Салису
13
Мависса Элеби
2
Вандерсон
6
Закария
8
Камара
18
Минамино
11
Аклиуш
10
Головин
14
Бирет
3-3-1-1-2
16
Леон
92
Акпа
20
Дьоманде
5
Жубал
26
Джоли
42
Овусу
14
Менса
4
Массенго
25
Траоре
28
Перрен
9
Синайоко
13
Мависса Элеби
12
Энрике
12
Энрике
13
Мависса Элеби
8
Камара
27
Магасса
27
Магасса
8
Камара
18
Минамино
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
18
Минамино
2
Вандерсон
15
Дьятта
15
Дьятта
2
Вандерсон
10
Головин
36
Эмболо
36
Эмболо
10
Головин
14
Менса
22
Оппегард
22
Оппегард
14
Менса
26
Джоли
25
Хувер
25
Хувер
26
Джоли
9
Синайоко
10
Диуссе
10
Диуссе
9
Синайоко
4
Массенго
45
Онаиву
45
Онаиву
4
Массенго
92
Акпа
97
Айе
97
Айе
92
Акпа
Остались в запасе
Монако
Осер
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
22
Люка Миша
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
40
Тео Де Персен
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
97
Саад Агузуль
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
22
Люка Миша
ЛВ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
97
Саад Агузуль
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Монако - Осер
2
2
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
17
15
Офсайды
2
5
Количество передач
506
368
Сейвы
5
2
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.63
1.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Осер», 20-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Осер»

«Монако» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Осер Монако
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