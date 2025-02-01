01.02.2025, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 20 тур
Франция. Лига 1, 20 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
4-1-1-3-1
99
Майецки
6
Керер
22
Салису
13
Мависса Элеби
2
Вандерсон
6
Закария
8
Камара
18
Минамино
11
Аклиуш
10
Головин
14
Бирет
3-3-1-1-2
16
Леон
92
Акпа
20
Дьоманде
5
Жубал
26
Джоли
42
Овусу
14
Менса
4
Массенго
25
Траоре
28
Перрен
9
Синайоко
13
Мависса Элеби
12
Энрике
12
Энрике
13
Мависса Элеби
8
Камара
27
Магасса
27
Магасса
8
Камара
18
Минамино
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
18
Минамино
2
Вандерсон
15
Дьятта
15
Дьятта
2
Вандерсон
10
Головин
36
Эмболо
36
Эмболо
10
Головин
14
Менса
22
Оппегард
22
Оппегард
14
Менса
26
Джоли
25
Хувер
25
Хувер
26
Джоли
9
Синайоко
10
Диуссе
10
Диуссе
9
Синайоко
4
Массенго
45
Онаиву
45
Онаиву
4
Массенго
92
Акпа
97
Айе
97
Айе
92
Акпа
Остались в запасе
Монако
Осер
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
22
Люка Миша
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
40
Тео Де Персен
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
97
Саад Агузуль
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
22
Люка Миша
ЛВ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
97
Саад Агузуль
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Монако - Осер
2
2
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
17
15
Офсайды
2
5
Количество передач
506
368
Сейвы
5
2
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.63
1.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Осер», 20-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Осер»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»