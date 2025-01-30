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  • «Рома» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

«Рома» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

30 января 2025, 21:50
Рома
30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
44' Анхелиньо 69' Э. Шомуродов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К) ВР
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
22
Уго Экитике
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Рома
70
Джорджо Де Марци
ВР
73
Alessio Marcaccini
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Айнтрахт
39
Amil Siljevic
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
38
Eba Bekir Is
ЦП
27
Марио Гетце
АП
31
Игор Матанович
ЦФ
42
Джан Узун
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Свилар
17
Анхелиньо
15
Хуммельс
5
Н'Дика
23
Манчини
5
Паредес
17
Коне
7
Пеллегрини
56
Салемакерс
21
Дибала
9
Довбик
4-1-2-3
1
Трапп
5
Кристенсен
4
Кох
3
Теате
3
Тута
6
Скири
15
Ларссон
8
Шаиби
7
Кнауфф
23
Бахоя
22
Экитике
7
Пеллегрини
2
Челик
2
Челик
7
Пеллегрини
5
Паредес
4
Кристанте
4
Кристанте
5
Паредес
21
Дибала
61
Писилли
61
Писилли
21
Дибала
56
Салемакерс
18
Соуле
18
Соуле
56
Салемакерс
9
Довбик
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Довбик
23
Бахоя
27
Нкунку
27
Нкунку
23
Бахоя
15
Ларссон
81
Дауд
81
Дауд
15
Ларссон
8
Шаиби
38
38
8
Шаиби
22
Экитике
31
Матанович
31
Матанович
22
Экитике
7
Кнауфф
42
Узун
42
Узун
7
Кнауфф
Остались в запасе
Рома
Айнтрахт
70
Джорджо Де Марци
ВР
73
Alessio Marcaccini
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
8
Томмазо Бальданци
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
39
Amil Siljevic
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
73
Alessio Marcaccini
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
8
Томмазо Бальданци
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
39
Amil Siljevic
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Рома - Айнтрахт
1
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
6
15
Офсайды
1
0
Количество передач
531
609
Сейвы
2
1
Точность передач %
91
90
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.83
0.35

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Айнтрахта», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Айнтрахт»

«Рома» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Айнтрахт Рома
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