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Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Айнтрахта», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Айнтрахт»