30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
Лига Европы, 8 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
4-1-1-2-2
99
Свилар
17
Анхелиньо
15
Хуммельс
5
Н'Дика
23
Манчини
5
Паредес
17
Коне
7
Пеллегрини
56
Салемакерс
21
Дибала
9
Довбик
4-1-2-3
1
Трапп
5
Кристенсен
4
Кох
3
Теате
3
Тута
6
Скири
15
Ларссон
8
Шаиби
7
Кнауфф
23
Бахоя
22
Экитике
7
Пеллегрини
2
Челик
2
Челик
7
Пеллегрини
5
Паредес
4
Кристанте
4
Кристанте
5
Паредес
21
Дибала
61
Писилли
61
Писилли
21
Дибала
56
Салемакерс
18
Соуле
18
Соуле
56
Салемакерс
9
Довбик
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Довбик
23
Бахоя
27
Нкунку
27
Нкунку
23
Бахоя
15
Ларссон
81
Дауд
81
Дауд
15
Ларссон
8
Шаиби
38
38
8
Шаиби
22
Экитике
31
Матанович
31
Матанович
22
Экитике
7
Кнауфф
42
Узун
42
Узун
7
Кнауфф
Остались в запасе
Рома
Айнтрахт
70
Джорджо Де Марци
ВР
73
Alessio Marcaccini
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
8
Томмазо Бальданци
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
39
Amil Siljevic
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
73
Alessio Marcaccini
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
8
Томмазо Бальданци
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
39
Amil Siljevic
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Рома - Айнтрахт
1
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
6
15
Офсайды
1
0
Количество передач
531
609
Сейвы
2
1
Точность передач %
91
90
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.83
0.35
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Айнтрахта», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Айнтрахт»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»