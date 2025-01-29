29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
Лига чемпионов, 8 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
3-3-1-2-1
32
Коварж
20
Мукиэле
4
Та
12
Тапсоба
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
25
Паласиос
7
Вирц
23
Телла
14
Шик
4-3-2-1
1
4
Серенсен
30
Зелены
41
Витик
19
Севински
21
6
Кайринен
20
Лячи
18
Садилек
7
Бирманчевич
33
Олатунжи
30
Фримпонг
13
Артур
13
Артур
30
Фримпонг
23
Телла
8
Андрих
8
Андрих
23
Телла
25
Паласиос
24
Гарсия
24
Гарсия
25
Паласиос
7
Вирц
7
Хофманн
7
Хофманн
7
Вирц
21
2
Сухомель
2
Сухомель
21
7
Бирманчевич
6
6
7
Бирманчевич
30
Зелены
7
Красники
7
Красники
30
Зелены
20
Лячи
9
Данек
9
Данек
20
Лячи
33
Олатунжи
10
Гараслин
10
Гараслин
33
Олатунжи
Остались в запасе
Байер
Спарта
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
43
Ben Hawighorst
ЦЗ
40
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
17
Керим Алайбегович
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
44
Якуб Суровчик
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
77
Daniel Rus
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
43
Ben Hawighorst
ЦЗ
40
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
17
Керим Алайбегович
ЦФ
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
77
Daniel Rus
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Байер - Спарта
2
2
Всего ударов по воротам
26
12
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
2
Нарушения
5
6
Офсайды
0
1
Количество передач
757
310
Сейвы
1
8
Точность передач %
93
80
Удары мимо ворот
10
9
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
12
5
xG (ожидаемые голы)
1.57
0.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Спарты», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Спарта»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»