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  • «Байер» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

«Байер» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

29 января 2025, 21:50
Байер
29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
2 : 0
Завершен
Спарта
32' Ф. Вирц 64' Н. Телла
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
32
Матей Коварж
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джонатан Та
(К) ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Спарта
1
Peter Vindahl Jensen
ВР
19
Адам Севински
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
(К) ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
21
Tomáš Wiesner
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
43
Ben Hawighorst
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
40
Франсис Оньека
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Artem Stepanov
ЦФ
17
Керим Алайбегович
ЦФ
Спарта
44
Якуб Суровчик
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
6
Lukas Penxa
ЦЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
7
Эрмал Красники
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
77
Daniel Rus
ЦФ
3-3-1-2-1
32
Коварж
20
Мукиэле
4
Та
12
Тапсоба
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
25
Паласиос
7
Вирц
23
Телла
14
Шик
4-3-2-1
1
4
Серенсен
30
Зелены
41
Витик
19
Севински
21
6
Кайринен
20
Лячи
18
Садилек
7
Бирманчевич
33
Олатунжи
30
Фримпонг
13
Артур
13
Артур
30
Фримпонг
23
Телла
8
Андрих
8
Андрих
23
Телла
25
Паласиос
24
Гарсия
24
Гарсия
25
Паласиос
7
Вирц
7
Хофманн
7
Хофманн
7
Вирц
21
2
Сухомель
2
Сухомель
21
7
Бирманчевич
6
6
7
Бирманчевич
30
Зелены
7
Красники
7
Красники
30
Зелены
20
Лячи
9
Данек
9
Данек
20
Лячи
33
Олатунжи
10
Гараслин
10
Гараслин
33
Олатунжи
Остались в запасе
Байер
Спарта
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
43
Ben Hawighorst
ЦЗ
40
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
17
Керим Алайбегович
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
44
Якуб Суровчик
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
77
Daniel Rus
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
43
Ben Hawighorst
ЦЗ
40
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
17
Керим Алайбегович
ЦФ
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
77
Daniel Rus
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Байер - Спарта
2
2
Всего ударов по воротам
26
12
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
2
Нарушения
5
6
Офсайды
0
1
Количество передач
757
310
Сейвы
1
8
Точность передач %
93
80
Удары мимо ворот
10
9
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
12
5
xG (ожидаемые голы)
1.57
0.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Спарты», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Спарта»

«Байер» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Спарта Байер
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