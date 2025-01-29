Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Жирона» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

«Жирона» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

29 января 2025, 21:50
Жирона
29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
28' А. Данжума
38' Жоржиньо (П) 42' И. Нванери
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пау Лопес
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
35
Антал Якобишвили
ЦЗ
6
Хуанпе
(К) ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Иван Мартин
АП
22
Ясер Асприлья
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Арсенал
33
Нето
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
Главный тренер
Микель Артета
Жирона
44
Jordi Bilali Danso
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Oriol Comas
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
16
Сильви Клуа
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
10
Порту
ПВ
10
Min-su Kim
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
Арсенал
1
Томми Сетфорд
ВР
78
Джек Портер
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
63
Киран Тирни
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
4-1-3-2
13
Лопес
16
Франкес
35
Якобишвили
6
Хуанпе
22
Мартинес
21
Ромеу
7
Данжума
22
Асприлья
11
Цыганков
9
Руис
23
Мартин
3-4-3
33
Нето
6
Габриэль
4
Кивиор
33
Калафьори
21
Жоржиньо
18
Парти
18
Нванери
23
Мерино
19
Троссард
8
Эдегор
19
Стерлинг
23
Мартин
6
ван де Бек
6
ван де Бек
23
Мартин
21
Ромеу
21
Эррера
21
Эррера
21
Ромеу
22
Асприлья
14
Солис
14
Солис
22
Асприлья
11
Цыганков
10
Порту
10
Порту
11
Цыганков
9
Руис
7
Стуани
7
Стуани
9
Руис
18
Парти
12
Тимбер
12
Тимбер
18
Парти
21
Жоржиньо
41
Райс
41
Райс
21
Жоржиньо
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
33
Калафьори
18
Нванери
7
Мартинелли
7
Мартинелли
18
Нванери
19
Троссард
29
Хаверц
29
Хаверц
19
Троссард
Остались в запасе
Жирона
Арсенал
44
Jordi Bilali Danso
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Oriol Comas
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
10
Min-su Kim
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
1
Томми Сетфорд
ВР
78
Джек Портер
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
63
Киран Тирни
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
44
Jordi Bilali Danso
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Oriol Comas
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
10
Min-su Kim
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
Остались в запасе
1
Томми Сетфорд
ВР
78
Джек Портер
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
63
Киран Тирни
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Жирона - Арсенал
3
2
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
13
Нарушения
13
13
Офсайды
1
2
Количество передач
309
472
Сейвы
5
2
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.77
2.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Арсенала», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Арсенал»

«Жирона» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Арсенал Жирона
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
19
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+