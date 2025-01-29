29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
Лига чемпионов, 8 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Жирона
Жирона
4-1-3-2
13
Лопес
16
Франкес
35
Якобишвили
6
Хуанпе
22
Мартинес
21
Ромеу
7
Данжума
22
Асприлья
11
Цыганков
9
Руис
23
Мартин
3-4-3
33
Нето
6
Габриэль
4
Кивиор
33
Калафьори
21
Жоржиньо
18
Парти
18
Нванери
23
Мерино
19
Троссард
8
Эдегор
19
Стерлинг
23
Мартин
6
ван де Бек
6
ван де Бек
23
Мартин
21
Ромеу
21
Эррера
21
Эррера
21
Ромеу
22
Асприлья
14
Солис
14
Солис
22
Асприлья
11
Цыганков
10
Порту
10
Порту
11
Цыганков
9
Руис
7
Стуани
7
Стуани
9
Руис
18
Парти
12
Тимбер
12
Тимбер
18
Парти
21
Жоржиньо
41
Райс
41
Райс
21
Жоржиньо
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
33
Калафьори
18
Нванери
7
Мартинелли
7
Мартинелли
18
Нванери
19
Троссард
29
Хаверц
29
Хаверц
19
Троссард
Остались в запасе
Жирона
Арсенал
44
Jordi Bilali Danso
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Oriol Comas
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
10
Min-su Kim
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
1
Томми Сетфорд
ВР
78
Джек Портер
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
63
Киран Тирни
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
44
Jordi Bilali Danso
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Oriol Comas
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
10
Min-su Kim
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
Остались в запасе
1
Томми Сетфорд
ВР
78
Джек Портер
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
63
Киран Тирни
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Жирона - Арсенал
3
2
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
13
Нарушения
13
13
Офсайды
1
2
Количество передач
309
472
Сейвы
5
2
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.77
2.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Арсенала», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»