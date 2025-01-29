29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
Лига чемпионов, 8 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Брест
Брест
4-2-3-1
40
Бизот
5
Шардонне
3
Кулибали
6
Фернандес
70
Лала
8
Маньетти
95
Камара
28
Лаж
23
Думбия
17
Бальде
19
Ажорк
2-1-3-3-1
1
Куртуа
22
Рюдигер
23
Менди
14
Чуамени
8
Вальверде
14
Модрич
5
Беллингем
17
Васкес
21
Диас
11
Родриго
10
Мбаппе
23
Думбия
33
Лис-Мелу
33
Лис-Мелу
23
Думбия
19
Ажорк
7
Салах
7
Салах
19
Ажорк
95
Камара
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
95
Камара
8
Маньетти
21
Февр
21
Февр
8
Маньетти
17
Бальде
19
Сима
19
Сима
17
Бальде
14
Чуамени
5
Алаба
5
Алаба
14
Чуамени
5
Беллингем
25
Себальос
25
Себальос
5
Беллингем
21
Диас
15
Гюлер
15
Гюлер
21
Диас
14
Модрич
9
Эндрик
9
Эндрик
14
Модрич
Остались в запасе
Брест
Реал
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
Главный тренер
Эрик Руа
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
33
Pol Fortuny
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
33
Pol Fortuny
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Брест - Реал
1
4
Всего ударов по воротам
23
14
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
12
Офсайды
2
1
Количество передач
416
620
Сейвы
3
5
Точность передач %
86
90
Удары мимо ворот
13
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
13
11
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
1.34
2.35
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Аталанты», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Штутгарт»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»