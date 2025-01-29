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  • «Брест» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

«Брест» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

29 января 2025, 21:50
Брест
29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
0 : 3
Завершен
Реал
27' Родриго 56' Д. Беллингем 78' Родриго
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
95
Махди Камара
ЦП
23
Камори Думбия
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
(К) ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
21
Браим Диас
АП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
19
Абдалла Сима
ПВ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
33
Pol Fortuny
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
4-2-3-1
40
Бизот
5
Шардонне
3
Кулибали
6
Фернандес
70
Лала
8
Маньетти
95
Камара
28
Лаж
23
Думбия
17
Бальде
19
Ажорк
2-1-3-3-1
1
Куртуа
22
Рюдигер
23
Менди
14
Чуамени
8
Вальверде
14
Модрич
5
Беллингем
17
Васкес
21
Диас
11
Родриго
10
Мбаппе
23
Думбия
33
Лис-Мелу
33
Лис-Мелу
23
Думбия
19
Ажорк
7
Салах
7
Салах
19
Ажорк
95
Камара
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
95
Камара
8
Маньетти
21
Февр
21
Февр
8
Маньетти
17
Бальде
19
Сима
19
Сима
17
Бальде
14
Чуамени
5
Алаба
5
Алаба
14
Чуамени
5
Беллингем
25
Себальос
25
Себальос
5
Беллингем
21
Диас
15
Гюлер
15
Гюлер
21
Диас
14
Модрич
9
Эндрик
9
Эндрик
14
Модрич
Остались в запасе
Брест
Реал
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
Главный тренер
Эрик Руа
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
33
Pol Fortuny
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
33
Pol Fortuny
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Брест - Реал
1
4
Всего ударов по воротам
23
14
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
12
Офсайды
2
1
Количество передач
416
620
Сейвы
3
5
Точность передач %
86
90
Удары мимо ворот
13
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
13
11
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
1.34
2.35

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Аталанты», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Штутгарт»

«Брест» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Реал Брест
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