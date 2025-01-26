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  • «Лечче» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

«Лечче» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

26 января 2025, 18:50
Лечче
26.01.2025, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 4
Завершен
Интер
6' Д. Фраттези 39' Л. Мартинес 57' Д. Дюмфрис 61' М. Тареми (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
(К) ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
44
Бальтасар Пьерре
ОП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Лечче
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
9
Рарес Бурнете
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Интер
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Фальконе
17
Доргу
24
Жилберт
18
Жан
6
Башкиротто
44
Пьерре
21
Хельгасон
29
Кулибали
20
Моренте
50
Пьеротти
90
Крстович
4-4-2
1
Зоммер
3
Дармиан
6
де Врей
95
Бастони
30
Аугусто
24
Дюмфрис
7
Зелински
22
Мхитарян
16
Фраттези
10
Мартинес
9
Тюрам
29
Кулибали
20
Рамадани
20
Рамадани
29
Кулибали
44
Пьерре
77
Каба
77
Каба
44
Пьерре
90
Крстович
9
Бурнете
9
Бурнете
90
Крстович
20
Моренте
21
Карлссон
21
Карлссон
20
Моренте
6
де Врей
31
Биссек
31
Биссек
6
де Врей
16
Фраттези
8
Асллани
8
Асллани
16
Фраттези
22
Мхитарян
23
Барелла
23
Барелла
22
Мхитарян
24
Дюмфрис
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
24
Дюмфрис
10
Мартинес
9
Тареми
9
Тареми
10
Мартинес
Остались в запасе
Лечче
Интер
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Лечче - Интер
3
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
0
Нарушения
13
12
Офсайды
1
4
Количество передач
431
461
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.71
2.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Интера», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче»«Интер»

«Лечче» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Лечче
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