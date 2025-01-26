26.01.2025, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 22 тур
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Лечче
Лечче
4-1-2-2-1
30
Фальконе
17
Доргу
24
Жилберт
18
Жан
6
Башкиротто
44
Пьерре
21
Хельгасон
29
Кулибали
20
Моренте
50
Пьеротти
90
Крстович
4-4-2
1
Зоммер
3
Дармиан
6
де Врей
95
Бастони
30
Аугусто
24
Дюмфрис
7
Зелински
22
Мхитарян
16
Фраттези
10
Мартинес
9
Тюрам
29
Кулибали
20
Рамадани
20
Рамадани
29
Кулибали
44
Пьерре
77
Каба
77
Каба
44
Пьерре
90
Крстович
9
Бурнете
9
Бурнете
90
Крстович
20
Моренте
21
Карлссон
21
Карлссон
20
Моренте
6
де Врей
31
Биссек
31
Биссек
6
де Врей
16
Фраттези
8
Асллани
8
Асллани
16
Фраттези
22
Мхитарян
23
Барелла
23
Барелла
22
Мхитарян
24
Дюмфрис
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
24
Дюмфрис
10
Мартинес
9
Тареми
9
Тареми
10
Мартинес
Остались в запасе
Лечче
Интер
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Лечче - Интер
3
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
0
Нарушения
13
12
Офсайды
1
4
Количество передач
431
461
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.71
2.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Интера», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»