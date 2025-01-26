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«Милан» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

26 января 2025, 13:20
Милан
26.01.2025, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 2
Завершен
Парма
38' К. Пулишич (П) 90+2' Т. Рейндерс 90+5' С. Чуквуэзе
24' М. Кансельери 80' Э. Дель Прато
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
23
Эрнани
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
18
Кевин Дзероли
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Парма
60
Manuel Moretta
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
65
Элиа Пликко
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
4-2-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
46
Габбиа
31
Павлович
2
Калабрия
24
Фофана
14
Рейндерс
27
Леау
11
Пулишич
80
Муса
21
Мората
4-1-1-3-1
1
Сузуки
15
Дель Прато
38
Вольяччо
5
Валенти
14
Валери
19
Сом
23
Эрнани
22
Кансельери
27
Ман
7
Михаила
11
Джурич
19
Эрнандес
33
Бартезаги
33
Бартезаги
19
Эрнандес
27
Леау
10
Беннасер
10
Беннасер
27
Леау
24
Фофана
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
24
Фофана
21
Мората
18
Абрахам
18
Абрахам
21
Мората
2
Калабрия
9
Йович
9
Йович
2
Калабрия
7
Михаила
8
Левик
8
Левик
7
Михаила
11
Джурич
3
Камара
3
Камара
11
Джурич
22
Кансельери
18
Эно
18
Эно
22
Кансельери
23
Эрнани
21
Хадж Мохамед
21
Хадж Мохамед
23
Эрнани
27
Ман
11
Альмквист
11
Альмквист
27
Ман
Остались в запасе
Милан
Парма
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
60
Manuel Moretta
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
65
Элиа Пликко
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
60
Manuel Moretta
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
65
Элиа Пликко
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Милан - Парма
2
5
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
7
4
Нарушения
14
7
Офсайды
5
0
Количество передач
475
312
Сейвы
3
2
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
2.69
1.73

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Пармы», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Парма»

«Милан» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Парма Милан
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