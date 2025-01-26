26.01.2025, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 22 тур
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
4-2-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
46
Габбиа
31
Павлович
2
Калабрия
24
Фофана
14
Рейндерс
27
Леау
11
Пулишич
80
Муса
21
Мората
4-1-1-3-1
1
Сузуки
15
Дель Прато
38
Вольяччо
5
Валенти
14
Валери
19
Сом
23
Эрнани
22
Кансельери
27
Ман
7
Михаила
11
Джурич
19
Эрнандес
33
Бартезаги
33
Бартезаги
19
Эрнандес
27
Леау
10
Беннасер
10
Беннасер
27
Леау
24
Фофана
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
24
Фофана
21
Мората
18
Абрахам
18
Абрахам
21
Мората
2
Калабрия
9
Йович
9
Йович
2
Калабрия
7
Михаила
8
Левик
8
Левик
7
Михаила
11
Джурич
3
Камара
3
Камара
11
Джурич
22
Кансельери
18
Эно
18
Эно
22
Кансельери
23
Эрнани
21
Хадж Мохамед
21
Хадж Мохамед
23
Эрнани
27
Ман
11
Альмквист
11
Альмквист
27
Ман
Остались в запасе
Милан
Парма
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
60
Manuel Moretta
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
65
Элиа Пликко
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
60
Manuel Moretta
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
65
Элиа Пликко
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Милан - Парма
2
5
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
7
4
Нарушения
14
7
Офсайды
5
0
Количество передач
475
312
Сейвы
3
2
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
2.69
1.73
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Пармы», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Парма»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»