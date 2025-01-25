25.01.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 22 тур
Италия. Серия А, 22 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
4-3-2-1
1
Мерет
37
Спинаццола
22
Ррахмани
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
8
Мактоминей
7
Нерес
21
Политано
9
Лукаку
3-3-1-1-2
20
Ди Грегорио
4
Гатти
15
Калюлю
20
Камбьясо
5
Локателли
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
31
Гонсалес
9
Муани
10
Йылдыз
21
Политано
70
Маццокки
70
Маццокки
21
Политано
68
Лоботка
11
Гилмор
11
Гилмор
68
Лоботка
7
Нерес
16
Нгонг
16
Нгонг
7
Нерес
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
20
Камбьясо
37
Савона
37
Савона
20
Камбьясо
5
Локателли
12
Луис
12
Луис
5
Локателли
10
Йылдыз
11
Мбангула
11
Мбангула
10
Йылдыз
31
Гонсалес
7
Консейсау
7
Консейсау
31
Гонсалес
9
Муани
28
Влахович
28
Влахович
9
Муани
Остались в запасе
Наполи
Ювентус
14
Никита Контини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
70
Луис Хаса
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
70
Луис Хаса
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Наполи - Ювентус
2
2
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
9
15
Офсайды
1
1
Количество передач
396
430
Сейвы
1
1
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.41
0.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Ювентуса», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»