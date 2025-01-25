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  • «Наполи» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

«Наполи» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

25 января 2025, 18:50
Наполи
25.01.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 22 тур
2 : 1
Завершен
Ювентус
57' Ф. Ангисса 69' Р. Лукаку (П)
43' Р. Коло Муани
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
37
Спинаццола
22
Ррахмани
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
8
Мактоминей
7
Нерес
21
Политано
9
Лукаку
3-3-1-1-2
20
Ди Грегорио
4
Гатти
15
Калюлю
20
Камбьясо
5
Локателли
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
31
Гонсалес
9
Муани
10
Йылдыз
21
Политано
70
Маццокки
70
Маццокки
21
Политано
68
Лоботка
11
Гилмор
11
Гилмор
68
Лоботка
7
Нерес
16
Нгонг
16
Нгонг
7
Нерес
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
20
Камбьясо
37
Савона
37
Савона
20
Камбьясо
5
Локателли
12
Луис
12
Луис
5
Локателли
10
Йылдыз
11
Мбангула
11
Мбангула
10
Йылдыз
31
Гонсалес
7
Консейсау
7
Консейсау
31
Гонсалес
9
Муани
28
Влахович
28
Влахович
9
Муани
Остались в запасе
Наполи
Ювентус
14
Никита Контини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
70
Луис Хаса
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
70
Луис Хаса
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Наполи - Ювентус
2
2
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
9
15
Офсайды
1
1
Количество передач
396
430
Сейвы
1
1
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.41
0.78

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Ювентуса», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи»«Ювентус»

«Наполи» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Наполи
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