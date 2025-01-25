25.01.2025, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Комо
Комо
3-2-1-3-1
1
Бутез
5
Морено
13
Доссена
2
Кемпф
16
Энгельхардт
21
Перроне
10
Пас
11
Диао
39
Фадера
7
Стрефецца
7
Да Кунья
4-1-2-1-2
29
Карнесекки
77
Дзаппакоста
19
Джимсити
42
Скальвини
23
Колашинац
15
де Рон
7
Куадрадо
13
Эдерсон
10
Самарджич
11
Лукман
32
Ретеги
5
Морено
13
Джек
13
Джек
5
Морено
21
Перроне
8
Какере
8
Какере
21
Перроне
7
Стрефецца
10
Кутроне
10
Кутроне
7
Стрефецца
2
Кемпф
11
Белотти
11
Белотти
2
Кемпф
7
Куадрадо
13
Руджери
13
Руджери
7
Куадрадо
11
Лукман
2
Толой
2
Толой
11
Лукман
77
Дзаппакоста
16
Белланова
16
Белланова
77
Дзаппакоста
42
Скальвини
4
Брешианини
4
Брешианини
42
Скальвини
15
де Рон
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
15
де Рон
Остались в запасе
Комо
Аталанта
25
Пепе Рейна
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
5
Sven Lesjak
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
90
Симоне Верди
АП
92
Бен Лассин Коне
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
71
Federico Chinetti
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
55
Сулемана
ОП
10
Николо Дзаньоло
АП
8
Марио Пашалич
АП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
5
Sven Lesjak
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
90
Симоне Верди
АП
92
Бен Лассин Коне
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
71
Federico Chinetti
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
55
Сулемана
ОП
10
Николо Дзаньоло
АП
8
Марио Пашалич
АП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Комо - Аталанта
2
3
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
15
10
Офсайды
1
3
Количество передач
479
401
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
0.93
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Аталанты», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»