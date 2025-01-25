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  • «Комо» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

«Комо» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

25 января 2025, 14:50
Комо
25.01.2025, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 2
Завершен
Аталанта
30' Н. Пас
56' М. Ретеги 70' М. Ретеги
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Жан Бутез
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
11
Ассане Диао
ЛВ
16
Янник Энгельхардт
ОП
21
Максимо Перроне
ОП
10
Нико Пас
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
7
Лукас Да Кунья
(К) ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
32
Матео Ретеги
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Комо
25
Пепе Рейна
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
5
Sven Lesjak
ЦЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
90
Симоне Верди
АП
92
Бен Лассин Коне
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
71
Federico Chinetti
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
55
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
8
Марио Пашалич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
2
Марко Палестра
ПВ
3-2-1-3-1
1
Бутез
5
Морено
13
Доссена
2
Кемпф
16
Энгельхардт
21
Перроне
10
Пас
11
Диао
39
Фадера
7
Стрефецца
7
Да Кунья
4-1-2-1-2
29
Карнесекки
77
Дзаппакоста
19
Джимсити
42
Скальвини
23
Колашинац
15
де Рон
7
Куадрадо
13
Эдерсон
10
Самарджич
11
Лукман
32
Ретеги
5
Морено
13
Джек
13
Джек
5
Морено
21
Перроне
8
Какере
8
Какере
21
Перроне
7
Стрефецца
10
Кутроне
10
Кутроне
7
Стрефецца
2
Кемпф
11
Белотти
11
Белотти
2
Кемпф
7
Куадрадо
13
Руджери
13
Руджери
7
Куадрадо
11
Лукман
2
Толой
2
Толой
11
Лукман
77
Дзаппакоста
16
Белланова
16
Белланова
77
Дзаппакоста
42
Скальвини
4
Брешианини
4
Брешианини
42
Скальвини
15
де Рон
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
15
де Рон
Остались в запасе
Комо
Аталанта
25
Пепе Рейна
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
5
Sven Lesjak
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
90
Симоне Верди
АП
92
Бен Лассин Коне
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
71
Federico Chinetti
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
55
Сулемана
ОП
10
Николо Дзаньоло
АП
8
Марио Пашалич
АП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
5
Sven Lesjak
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
90
Симоне Верди
АП
92
Бен Лассин Коне
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
71
Federico Chinetti
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
55
Сулемана
ОП
10
Николо Дзаньоло
АП
8
Марио Пашалич
АП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Комо - Аталанта
2
3
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
15
10
Офсайды
1
3
Количество передач
479
401
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
0.93
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Аталанты», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо»«Аталанта»

«Комо» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Аталанта Комо
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