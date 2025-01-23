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  • «Порту» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

«Порту» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

23 января 2025, 19:35
Порту
23.01.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
0 : 1
Завершен
Олимпиакос
79' А. Эль-Кааби
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
(К) ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
13
Галено
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
86
Родригу Мора
АП
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Жозе Тавареш
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
7
Георгиос Масурас
(К) ЛВ
36
Христос Музакитис
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
22
Шикинью
АП
19
Харалампос Костулас
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
15
Vasco Sousa
ЦП
68
André Oliveira
ЦП
92
João Teixeira
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
65
A. Androutsos
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
20
Коштинья
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
44
A. Papakanellos
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
21
Теофанис Бакулас
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
4-1-1-3-1
99
Кошта
74
Моура
18
Перес
35
Джало
17
Мариу
22
Варела
6
Гонсалес
11
Пепе
86
Мора
13
Галено
9
Омородион
4-2-2-2
19
Цолакис
23
Родиней
6
Карму
45
Рецос
3
Ортега
36
Музакитис
14
Дани Гарсия
22
Шикинью
7
Масурас
9
Эль-Кааби
19
Костулас
17
Мариу
2
Зе Педру
2
Зе Педру
17
Мариу
86
Мора
20
Виейра
20
Виейра
86
Мора
74
Моура
10
Намасо
10
Намасо
74
Моура
Вельде
20
Коштинья
20
Коштинья
Вельде
22
Шикинью
6
Стаменич
6
Стаменич
22
Шикинью
7
Масурас
99
Вельде
99
Вельде
7
Масурас
9
Эль-Кааби
11
Яремчук
11
Яремчук
9
Эль-Кааби
Остались в запасе
Порту
Олимпиакос
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
6
Отавио
ЦЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
15
Vasco Sousa
ЦП
68
André Oliveira
ЦП
92
João Teixeira
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Тавареш
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
65
A. Androutsos
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
44
A. Papakanellos
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
21
Теофанис Бакулас
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
6
Отавио
ЦЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
15
Vasco Sousa
ЦП
68
André Oliveira
ЦП
92
João Teixeira
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
65
A. Androutsos
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
44
A. Papakanellos
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
21
Теофанис Бакулас
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Жозе Тавареш
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Порту - Олимпиакос
3
1
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
10
18
Офсайды
2
8
Количество передач
469
334
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
71
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.06
0.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» против «Тоттенхэма», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хоффенхайм» – «Тоттенхэм»

«Порту» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Олимпиакос Порту
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