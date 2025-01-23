23.01.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
Лига Европы, 7 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Порту
Порту
4-1-1-3-1
99
Кошта
74
Моура
18
Перес
35
Джало
17
Мариу
22
Варела
6
Гонсалес
11
Пепе
86
Мора
13
Галено
9
Омородион
4-2-2-2
19
Цолакис
23
Родиней
6
Карму
45
Рецос
3
Ортега
36
Музакитис
14
Дани Гарсия
22
Шикинью
7
Масурас
9
Эль-Кааби
19
Костулас
17
Мариу
2
Зе Педру
2
Зе Педру
17
Мариу
86
Мора
20
Виейра
20
Виейра
86
Мора
74
Моура
10
Намасо
10
Намасо
74
Моура
Вельде
20
Коштинья
20
Коштинья
Вельде
22
Шикинью
6
Стаменич
6
Стаменич
22
Шикинью
7
Масурас
99
Вельде
99
Вельде
7
Масурас
9
Эль-Кааби
11
Яремчук
11
Яремчук
9
Эль-Кааби
Остались в запасе
Порту
Олимпиакос
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
6
Отавио
ЦЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
15
Vasco Sousa
ЦП
68
André Oliveira
ЦП
92
João Teixeira
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Тавареш
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
65
A. Androutsos
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
44
A. Papakanellos
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
21
Теофанис Бакулас
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
6
Отавио
ЦЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
15
Vasco Sousa
ЦП
68
André Oliveira
ЦП
92
João Teixeira
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
65
A. Androutsos
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
44
A. Papakanellos
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
21
Теофанис Бакулас
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Жозе Тавареш
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Порту - Олимпиакос
3
1
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
10
18
Офсайды
2
8
Количество передач
469
334
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
71
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.06
0.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» против «Тоттенхэма», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хоффенхайм» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»