22.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-1-1-3-1
1
Райя
47
Зинченко
6
Габриэль
4
Кивиор
12
Тимбер
41
Райс
21
Жоржиньо
7
Мартинелли
8
Эдегор
19
Стерлинг
29
Хаверц
3-2-3-1-1
33
Невистич
3
Ммае
6
Бернауэр
16
Торренте
33
Ристовски
18
Пьерр-Габриэль
26
Рог
45
Адеми
20
Батурина
10
Стойкович
17
Куленович
47
Зинченко
63
Тирни
63
Тирни
47
Зинченко
12
Тимбер
18
Парти
18
Парти
12
Тимбер
19
Стерлинг
18
Нванери
18
Нванери
19
Стерлинг
29
Хаверц
19
Троссард
19
Троссард
29
Хаверц
7
Мартинелли
11
Бутлер-Ойедеджи
11
Бутлер-Ойедеджи
7
Мартинелли
45
Адеми
27
Мишич
27
Мишич
45
Адеми
26
Рог
80
Качавенда
80
Качавенда
26
Рог
18
Пьерр-Габриэль
11
Ходжа
11
Ходжа
18
Пьерр-Габриэль
20
Батурина
77
Шпикич
77
Шпикич
20
Батурина
10
Стойкович
7
Пьяца
7
Пьяца
10
Стойкович
Остались в запасе
Арсенал
Динамо Загреб
33
Нето
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
44
Иван Филипович
ВР
1
Даниэль Загорац
ВР
6
Бранко Павич
ОП
37
Tomas Baković
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ПВ
49
Mislav Ćutuk
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
1
Даниэль Загорац
ВР
6
Бранко Павич
ОП
37
Tomas Baković
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ПВ
49
Mislav Ćutuk
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Статистика матча Арсенал - Динамо Загреб
2
2
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
3
Нарушения
9
7
Офсайды
1
2
Количество передач
527
314
Сейвы
0
1
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.3
0.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Динамо» Загреб, 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Динамо» Загреб
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»