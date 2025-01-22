Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Арсенал» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025

«Арсенал» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025

22 января 2025, 21:50
Арсенал
22.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
3 : 0
Завершен
Динамо Загреб
2' Д. Райс 66' К. Хаверц 90+1' М. Эдегор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
26
Марко Рог
ЦП
45
Ариян Адеми
(К) ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Арсенал
33
Нето
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
1
Даниэль Загорац
ВР
11
Арбер Ходжа
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
6
Бранко Павич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
37
Tomas Baković
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
70
Хуан Кордоба
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
49
Mislav Ćutuk
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
47
Зинченко
6
Габриэль
4
Кивиор
12
Тимбер
41
Райс
21
Жоржиньо
7
Мартинелли
8
Эдегор
19
Стерлинг
29
Хаверц
3-2-3-1-1
33
Невистич
3
Ммае
6
Бернауэр
16
Торренте
33
Ристовски
18
Пьерр-Габриэль
26
Рог
45
Адеми
20
Батурина
10
Стойкович
17
Куленович
47
Зинченко
63
Тирни
63
Тирни
47
Зинченко
12
Тимбер
18
Парти
18
Парти
12
Тимбер
19
Стерлинг
18
Нванери
18
Нванери
19
Стерлинг
29
Хаверц
19
Троссард
19
Троссард
29
Хаверц
7
Мартинелли
11
Бутлер-Ойедеджи
11
Бутлер-Ойедеджи
7
Мартинелли
45
Адеми
27
Мишич
27
Мишич
45
Адеми
26
Рог
80
Качавенда
80
Качавенда
26
Рог
18
Пьерр-Габриэль
11
Ходжа
11
Ходжа
18
Пьерр-Габриэль
20
Батурина
77
Шпикич
77
Шпикич
20
Батурина
10
Стойкович
7
Пьяца
7
Пьяца
10
Стойкович
Остались в запасе
Арсенал
Динамо Загреб
33
Нето
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
44
Иван Филипович
ВР
1
Даниэль Загорац
ВР
6
Бранко Павич
ОП
37
Tomas Baković
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ПВ
49
Mislav Ćutuk
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
1
Даниэль Загорац
ВР
6
Бранко Павич
ОП
37
Tomas Baković
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ПВ
49
Mislav Ćutuk
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Статистика матча Арсенал - Динамо Загреб
2
2
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
3
Нарушения
9
7
Офсайды
1
2
Количество передач
527
314
Сейвы
0
1
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.3
0.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Динамо» Загреб, 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Динамо» Загреб

«Арсенал» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Динамо Загреб Арсенал
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
4
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
16
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+