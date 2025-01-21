21.01.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-2-3-1
1
Алиссон
33
Цимикас
4
Куанса
4
ван Дейк
12
Брэдли
38
Гравенберх
21
Джонс
14
Диас
8
Собослаи
10
Салах
29
Нуньес
3-3-2-1-1
30
Шевалье
2
Манди
18
Диаките
4
Александро
3
Гудмундссон
17
Мукау
5
Баккер
21
Андре
10
Харальдссон
5
Кабелла
15
Дэвид
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
8
Собослаи
3
Эндо
3
Эндо
8
Собослаи
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
38
Гравенберх
21
Джонс
10
Эллиот
10
Эллиот
21
Джонс
14
Диас
14
Кьеза
14
Кьеза
14
Диас
3
Гудмундссон
31
Исмаили
31
Исмаили
3
Гудмундссон
5
Баккер
12
Менье
12
Менье
5
Баккер
17
Мукау
32
Буадди
32
Буадди
17
Мукау
5
Кабелла
11
Сахрауи
11
Сахрауи
5
Кабелла
Остались в запасе
Ливерпуль
Лилль
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
18
Коди Гакпо
ЛВ
76
Джейден Даннс
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
26
Isaac Cossier
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
18
Коди Гакпо
ЛВ
76
Джейден Даннс
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
26
Isaac Cossier
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ливерпуль - Лилль
2
1
2
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
9
Офсайды
1
3
Количество передач
579
462
Сейвы
0
5
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
2.25
0.47
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Лилля», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»