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  • «Ливерпуль» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025

«Ливерпуль» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025

21 января 2025, 21:50
Ливерпуль
21.01.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 1
Завершен
Лилль
34' М. Салах 67' Х. Эллиот
62' Д. Дэвид
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
76
Джейден Даннс
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
26
Isaac Cossier
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
7
Анхель Гомес
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
33
Цимикас
4
Куанса
4
ван Дейк
12
Брэдли
38
Гравенберх
21
Джонс
14
Диас
8
Собослаи
10
Салах
29
Нуньес
3-3-2-1-1
30
Шевалье
2
Манди
18
Диаките
4
Александро
3
Гудмундссон
17
Мукау
5
Баккер
21
Андре
10
Харальдссон
5
Кабелла
15
Дэвид
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
8
Собослаи
3
Эндо
3
Эндо
8
Собослаи
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
38
Гравенберх
21
Джонс
10
Эллиот
10
Эллиот
21
Джонс
14
Диас
14
Кьеза
14
Кьеза
14
Диас
3
Гудмундссон
31
Исмаили
31
Исмаили
3
Гудмундссон
5
Баккер
12
Менье
12
Менье
5
Баккер
17
Мукау
32
Буадди
32
Буадди
17
Мукау
5
Кабелла
11
Сахрауи
11
Сахрауи
5
Кабелла
Остались в запасе
Ливерпуль
Лилль
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
18
Коди Гакпо
ЛВ
76
Джейден Даннс
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
26
Isaac Cossier
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
18
Коди Гакпо
ЛВ
76
Джейден Даннс
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
26
Isaac Cossier
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ливерпуль - Лилль
2
1
2
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
9
Офсайды
1
3
Количество передач
579
462
Сейвы
0
5
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
2.25
0.47

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Лилля», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Лилль»

Лилль

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Лилль Ливерпуль
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