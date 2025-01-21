21.01.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Црвена Звезда
Црвена Звезда
4-1-3-2
18
Глазер
77
Мимович
25
Спайич
34
Джига
7
Соль
33
Крунич
28
Радоньич
4
Иванич
26
Силас
27
Ндиайе
21
Элшник
3-3-3-1
44
Бенитес
6
Фламинго
21
Боскальи
17
Жуниор
22
Схаутен
25
Верман
70
Ланг
11
Бакайоко
20
Тил
37
Ледесма
26
де Йонг
7
Соль
10
Максимович
10
Максимович
7
Соль
28
Радоньич
7
Милсон
7
Милсон
28
Радоньич
26
Силас
19
Дуарте
19
Дуарте
26
Силас
20
Тил
4
Обиспо
4
Обиспо
20
Тил
37
Ледесма
2
Карсдорп
2
Карсдорп
37
Ледесма
11
Бакайоко
9
Пепи
9
Пепи
11
Бакайоко
Остались в запасе
Црвена Звезда
ПСВ
77
Иван Гутеша
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
20
Йован Сливич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
8
Далсью
ЦП
21
Лука Илич
АП
10
Александар Катай
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
36
Вессел Кюн
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
23
Tay Abed Kassus
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
77
Иван Гутеша
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
20
Йован Сливич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
8
Далсью
ЦП
21
Лука Илич
АП
10
Александар Катай
ЛВ
Остались в запасе
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
36
Вессел Кюн
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
23
Tay Abed Kassus
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
Главный тренер
Владан Милоевич
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Црвена Звезда - ПСВ
1
Всего ударов по воротам
21
14
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
7
Нарушения
10
12
Офсайды
1
1
Количество передач
459
360
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
18
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.84
1.03
Смотреть прямую трансляцию матча «Црвена Звезда» против «ПСВ», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» – «ПСВ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»