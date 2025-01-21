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  • «Црвена Звезда» – «ПСВ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025

«Црвена Звезда» – «ПСВ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025

21 января 2025, 21:50
Црвена Звезда
21.01.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 3
Завершен
ПСВ
71' Ш. Ндиайе 77' Н. Джига
17' Л. де Йонг 23' Л. де Йонг 43' Р. Фламинго
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
25
Урош Спайич
(К) ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
7
Ен-Во Соль
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
26
Силас
ПВ
21
Тими Элшник
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
20
Гус Тил
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
(К) ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Црвена Звезда
77
Иван Гутеша
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
20
Йован Сливич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
8
Далсью
ЦП
21
Лука Илич
АП
10
Андрия Максимович
АП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
ПСВ
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
36
Вессел Кюн
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
23
Tay Abed Kassus
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
4-1-3-2
18
Глазер
77
Мимович
25
Спайич
34
Джига
7
Соль
33
Крунич
28
Радоньич
4
Иванич
26
Силас
27
Ндиайе
21
Элшник
3-3-3-1
44
Бенитес
6
Фламинго
21
Боскальи
17
Жуниор
22
Схаутен
25
Верман
70
Ланг
11
Бакайоко
20
Тил
37
Ледесма
26
де Йонг
7
Соль
10
Максимович
10
Максимович
7
Соль
28
Радоньич
7
Милсон
7
Милсон
28
Радоньич
26
Силас
19
Дуарте
19
Дуарте
26
Силас
20
Тил
4
Обиспо
4
Обиспо
20
Тил
37
Ледесма
2
Карсдорп
2
Карсдорп
37
Ледесма
11
Бакайоко
9
Пепи
9
Пепи
11
Бакайоко
Остались в запасе
Црвена Звезда
ПСВ
77
Иван Гутеша
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
20
Йован Сливич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
8
Далсью
ЦП
21
Лука Илич
АП
10
Александар Катай
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
36
Вессел Кюн
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
23
Tay Abed Kassus
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
77
Иван Гутеша
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
20
Йован Сливич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
8
Далсью
ЦП
21
Лука Илич
АП
10
Александар Катай
ЛВ
Остались в запасе
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
36
Вессел Кюн
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
23
Tay Abed Kassus
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
Главный тренер
Владан Милоевич
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Црвена Звезда - ПСВ
1
Всего ударов по воротам
21
14
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
7
Нарушения
10
12
Офсайды
1
1
Количество передач
459
360
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
18
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.84
1.03

Смотреть прямую трансляцию матча «Црвена Звезда» против «ПСВ», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» – «ПСВ»

«Црвена Звезда» – «ПСВ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов ПСВ Црвена Звезда
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