21.01.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
4 : 5
Завершен
Составы команд
Бенфика
Бенфика
4-2-1-2-1
1
Трубин
18
Каррерас
14
Силва
30
Отаменди
44
Араужо
8
Эушнес
12
Флорентину
10
Кекчю
21
Шельдеруп
7
Актюркоглу
14
Павлидис
4-1-2-2-1
13
Щесны
33
Араухо
23
Кунде
5
Кубарси
3
Бальде
6
Касадо
8
Педри
16
Гави
11
Рафинья
10
Ямаль
9
Левандовски
21
Шельдеруп
6
Бах
6
Бах
21
Шельдеруп
8
Эушнес
18
Баррейро
18
Баррейро
8
Эушнес
7
Актюркоглу
11
Ди Мария
11
Ди Мария
7
Актюркоглу
14
Павлидис
32
Роллхайзер
32
Роллхайзер
14
Павлидис
10
Кекчю
11
Амдуни
11
Амдуни
10
Кекчю
10
Ямаль
18
Мартин
18
Мартин
10
Ямаль
23
Кунде
24
Гарсия
24
Гарсия
23
Кунде
16
Гави
21
де Йонг
21
де Йонг
16
Гави
6
Касадо
7
Лопес
7
Лопес
6
Касадо
3
Бальде
9
Торрес
9
Торрес
3
Бальде
Остались в запасе
Бенфика
Барселона
24
Самуэль Соареш
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
60
Нуну Феликс
ЦП
70
Жоау Режу
АП
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
60
Нуну Феликс
ЦП
70
Жоау Режу
АП
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Бенфика - Барселона
1
1
4
Всего ударов по воротам
10
22
Удары в створ
5
11
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
6
Нарушения
9
9
Офсайды
5
1
Количество передач
248
731
Сейвы
6
2
Точность передач %
71
90
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
1
10
xG (ожидаемые голы)
3.28
3.69
Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» против «Барселоны», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»