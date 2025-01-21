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  • «Атлетико» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025

«Атлетико» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025

21 января 2025, 21:50
Атлетико
21.01.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 1
Завершен
Байер
52' Х. Альварес 90' Х. Альварес
45+1' П. Хинкапе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Байер
32
Матей Коварж
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Джонатан Та
(К) ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
43
Ben Hawighorst
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
40
Франсис Оньека
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
11
Artem Stepanov
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
22
Галан
2
Лангле
20
Хименес
20
Молина
14
Льоренте
7
Де Пауль
8
Барриос
20
Симеоне
7
Гризманн
19
Альварес
3-3-1-2
32
Коварж
5
Хинкапе
4
Та
12
Тапсоба
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
25
Паласиос
23
Телла
7
Вирц
22
Галан
17
Рейнилду
17
Рейнилду
22
Галан
19
Альварес
24
Ле Норман
24
Ле Норман
19
Альварес
20
Симеоне
16
Лино
16
Лино
20
Симеоне
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
30
Фримпонг
13
Артур
13
Артур
30
Фримпонг
7
Вирц
24
Гарсия
24
Гарсия
7
Вирц
23
Телла
7
Хофманн
7
Хофманн
23
Телла
20
Мукиэле
14
Шик
14
Шик
20
Мукиэле
Остались в запасе
Атлетико
Байер
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
43
Ben Hawighorst
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
40
Франсис Оньека
АП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
43
Ben Hawighorst
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
40
Франсис Оньека
АП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Атлетико - Байер
2
1
1
3
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
7
14
Офсайды
0
3
Количество передач
300
709
Сейвы
3
0
Точность передач %
76
92
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.77
0.84

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Байера», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Байер»

«Атлетико» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Байер Атлетико
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