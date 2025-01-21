21.01.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
4-3-1-2
13
Облак
22
Галан
2
Лангле
20
Хименес
20
Молина
14
Льоренте
7
Де Пауль
8
Барриос
20
Симеоне
7
Гризманн
19
Альварес
3-3-1-2
32
Коварж
5
Хинкапе
4
Та
12
Тапсоба
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
25
Паласиос
23
Телла
7
Вирц
22
Галан
17
Рейнилду
17
Рейнилду
22
Галан
19
Альварес
24
Ле Норман
24
Ле Норман
19
Альварес
20
Симеоне
16
Лино
16
Лино
20
Симеоне
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
30
Фримпонг
13
Артур
13
Артур
30
Фримпонг
7
Вирц
24
Гарсия
24
Гарсия
7
Вирц
23
Телла
7
Хофманн
7
Хофманн
23
Телла
20
Мукиэле
14
Шик
14
Шик
20
Мукиэле
Остались в запасе
Атлетико
Байер
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
43
Ben Hawighorst
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
40
Франсис Оньека
АП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
43
Ben Hawighorst
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
40
Франсис Оньека
АП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Атлетико - Байер
2
1
1
3
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
7
14
Офсайды
0
3
Количество передач
300
709
Сейвы
3
0
Точность передач %
76
92
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.77
0.84
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Байера», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Байер»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»