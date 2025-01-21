21.01.2025, вторник, 18:30
Лига Европы, 7 тур
Лига Европы, 7 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
3-1-2-2-2
16
Муслера
23
Айхан
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
10
Кутлу
11
Акгюн
53
Йилмаз
4
Якобс
10
Мертенс
45
Осимхен
4-1-2-2-1
35
Нещерет
18
Тымчик
40
Биловар
32
Михавко
2
Вивчаренко
91
Михайленко
29
Буяльский
10
Шапаренко
9
Волошин
22
Кабаев
19
Ванат
53
Йилмаз
15
Йелерт
15
Йелерт
53
Йилмаз
10
Кутлу
26
Демирбай
26
Демирбай
10
Кутлу
23
Айхан
44
Батшуайи
44
Батшуайи
23
Айхан
10
Мертенс
22
Демир
22
Демир
10
Мертенс
10
Шапаренко
8
Пихаленок
8
Пихаленок
10
Шапаренко
22
Кабаев
39
Герреро
39
Герреро
22
Кабаев
9
Волошин
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
9
Волошин
19
Ванат
11
Пономаренко
11
Пономаренко
19
Ванат
Остались в запасе
Галатасарай
Динамо К
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
68
Ялын Дилек
ЦФ
73
Берат Луш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
51
Валентин Моргун
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
68
Ялын Дилек
ЦФ
73
Берат Луш
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Галатасарай - Динамо К
4
5
Всего ударов по воротам
24
6
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
8
3
Нарушения
6
7
Офсайды
6
3
Количество передач
397
448
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
18
6
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
3.21
0.98
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Динамо» К, 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Динамо» К
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»