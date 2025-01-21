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  • «Галатасарай» – «Динамо» К: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025

«Галатасарай» – «Динамо» К: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025

21 января 2025, 17:20
Галатасарай
21.01.2025, вторник, 18:30
Лига Европы, 7 тур
3 : 3
Завершен
Динамо К
6' Д. Санчес 21' А. Бартакжи 53' В. Осимхен (П)
44' В. Ванат 68' А. Ярмоленко 81' А. Ярмоленко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
29
Виталий Буяльский
(К) ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Галатасарай
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
68
Ялын Дилек
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
73
Берат Луш
ЦФ
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
3-1-2-2-2
16
Муслера
23
Айхан
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
10
Кутлу
11
Акгюн
53
Йилмаз
4
Якобс
10
Мертенс
45
Осимхен
4-1-2-2-1
35
Нещерет
18
Тымчик
40
Биловар
32
Михавко
2
Вивчаренко
91
Михайленко
29
Буяльский
10
Шапаренко
9
Волошин
22
Кабаев
19
Ванат
53
Йилмаз
15
Йелерт
15
Йелерт
53
Йилмаз
10
Кутлу
26
Демирбай
26
Демирбай
10
Кутлу
23
Айхан
44
Батшуайи
44
Батшуайи
23
Айхан
10
Мертенс
22
Демир
22
Демир
10
Мертенс
10
Шапаренко
8
Пихаленок
8
Пихаленок
10
Шапаренко
22
Кабаев
39
Герреро
39
Герреро
22
Кабаев
9
Волошин
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
9
Волошин
19
Ванат
11
Пономаренко
11
Пономаренко
19
Ванат
Остались в запасе
Галатасарай
Динамо К
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
68
Ялын Дилек
ЦФ
73
Берат Луш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
51
Валентин Моргун
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
68
Ялын Дилек
ЦФ
73
Берат Луш
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Галатасарай - Динамо К
4
5
Всего ударов по воротам
24
6
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
8
3
Нарушения
6
7
Офсайды
6
3
Количество передач
397
448
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
18
6
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
3.21
0.98

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Динамо» К, 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай»«Динамо» К

«Галатасарай» – «Динамо» К: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Динамо К Галатасарай
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