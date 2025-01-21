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  • «Аталанта» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025

«Аталанта» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025

21 января 2025, 19:35
Аталанта
21.01.2025, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 7 тур
5 : 0
Завершен
Штурм
12' М. Ретеги 58' М. Пашалич 63' Ш. Де Кетеларе 90' А. Лукман 90+5' М. Брешианини
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
(К) ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
2
Марко Палестра
ПВ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К) ЦЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
42
Точи Чуквуани
ЦП
35
Малик Ялкуйе
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
36
Амади Камара
ЦФ
Главный тренер
Юрген Саумель
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
99
Ваня Влахович
ЛВ
13
Эдерсон
ЦП
4
Марко Брешианини
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Штурм
53
Даниил Худяков
ВР
1
Маттео Биньетти
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
27
Константин Шопп
ЦЗ
14
Томи Хорват
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
43
Якоб Хёдль
ЦП
14
Ловро Звонарек
АП
14
Сиди Джатта
ЦФ
25
Леон Гргич
ЦФ
13
Peter Kiedl
ЦФ
4-1-3-2
29
Карнесекки
23
Колашинац
2
Толой
4
Хин
77
Дзаппакоста
15
де Рон
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
2
Палестра
32
Ретеги
8
Пашалич
3-2-3-1-1
37
Шерпен
4
Лавале
4
Горенц-Станкович
23
Малич
4
Айву
5
Вютрих
42
Чуквуани
35
Ялкуйе
8
Китеишвили
11
Бевинг
36
Камара
23
Колашинац
19
Джимсити
19
Джимсити
23
Колашинац
15
де Рон
13
Эдерсон
13
Эдерсон
15
де Рон
10
Самарджич
4
Брешианини
4
Брешианини
10
Самарджич
2
Палестра
7
Куадрадо
7
Куадрадо
2
Палестра
32
Ретеги
11
Лукман
11
Лукман
32
Ретеги
11
Бевинг
14
Хорват
14
Хорват
11
Бевинг
42
Чуквуани
25
Хирлендер
25
Хирлендер
42
Чуквуани
35
Ялкуйе
14
Звонарек
14
Звонарек
35
Ялкуйе
36
Камара
14
Джатта
14
Джатта
36
Камара
8
Китеишвили
25
Гргич
25
Гргич
8
Китеишвили
Остались в запасе
Аталанта
Штурм
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
99
Ваня Влахович
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
53
Даниил Худяков
ВР
1
Маттео Биньетти
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
27
Константин Шопп
ЦЗ
43
Якоб Хёдль
ЦП
13
Peter Kiedl
ЦФ
Главный тренер
Юрген Саумель
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
99
Ваня Влахович
ЛВ
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
1
Маттео Биньетти
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
27
Константин Шопп
ЦЗ
43
Якоб Хёдль
ЦП
13
Peter Kiedl
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Юрген Саумель
Статистика матча Аталанта - Штурм
1
Всего ударов по воротам
25
5
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
12
1
Нарушения
12
13
Офсайды
3
0
Количество передач
595
391
Сейвы
1
4
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
21
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
5.49
0.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Штурма», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта»«Штурм»

«Аталанта» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Штурм Аталанта
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