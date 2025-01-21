21.01.2025, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
4-1-3-2
29
Карнесекки
23
Колашинац
2
Толой
4
Хин
77
Дзаппакоста
15
де Рон
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
2
Палестра
32
Ретеги
8
Пашалич
3-2-3-1-1
37
Шерпен
4
Лавале
4
Горенц-Станкович
23
Малич
4
Айву
5
Вютрих
42
Чуквуани
35
Ялкуйе
8
Китеишвили
11
Бевинг
36
Камара
23
Колашинац
19
Джимсити
19
Джимсити
23
Колашинац
15
де Рон
13
Эдерсон
13
Эдерсон
15
де Рон
10
Самарджич
4
Брешианини
4
Брешианини
10
Самарджич
2
Палестра
7
Куадрадо
7
Куадрадо
2
Палестра
32
Ретеги
11
Лукман
11
Лукман
32
Ретеги
11
Бевинг
14
Хорват
14
Хорват
11
Бевинг
42
Чуквуани
25
Хирлендер
25
Хирлендер
42
Чуквуани
35
Ялкуйе
14
Звонарек
14
Звонарек
35
Ялкуйе
36
Камара
14
Джатта
14
Джатта
36
Камара
8
Китеишвили
25
Гргич
25
Гргич
8
Китеишвили
Остались в запасе
Аталанта
Штурм
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
99
Ваня Влахович
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
53
Даниил Худяков
ВР
1
Маттео Биньетти
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
27
Константин Шопп
ЦЗ
43
Якоб Хёдль
ЦП
13
Peter Kiedl
ЦФ
Главный тренер
Юрген Саумель
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
99
Ваня Влахович
ЛВ
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
1
Маттео Биньетти
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
27
Константин Шопп
ЦЗ
43
Якоб Хёдль
ЦП
13
Peter Kiedl
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Юрген Саумель
Статистика матча Аталанта - Штурм
1
Всего ударов по воротам
25
5
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
12
1
Нарушения
12
13
Офсайды
3
0
Количество передач
595
391
Сейвы
1
4
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
21
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
5.49
0.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Штурма», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Штурм»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»