18.01.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 21 тур
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
3-3-1-2-1
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
15
Калюлю
4
Гатти
5
Локателли
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
11
Мбангула
31
Гонсалес
10
Йылдыз
4-3-2-1
16
Меньян
22
Эмерсон
23
Томори
46
Габбиа
19
Эрнандес
10
Беннасер
24
Фофана
14
Рейндерс
80
Муса
27
Леау
18
Абрахам
8
Коопмейнерс
12
Луис
12
Луис
8
Коопмейнерс
11
Мбангула
17
Аджич
17
Аджич
11
Мбангула
19
Тюрам
44
Фаджоли
44
Фаджоли
19
Тюрам
10
Йылдыз
22
Веа
22
Веа
10
Йылдыз
31
Гонсалес
28
Влахович
28
Влахович
31
Гонсалес
10
Беннасер
20
Хименес
20
Хименес
10
Беннасер
14
Рейндерс
42
Терраччано
42
Терраччано
14
Рейндерс
18
Абрахам
9
Йович
9
Йович
18
Абрахам
Остались в запасе
Ювентус
Милан
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
7
Боб Мерфи Оморегбе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
7
Боб Мерфи Оморегбе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Ювентус - Милан
2
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
19
11
Офсайды
1
1
Количество передач
557
367
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
84
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.03
0.95
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Милана», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»