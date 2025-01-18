Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ювентус» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

«Ювентус» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

18 января 2025, 18:50
Ювентус
18.01.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 0
Завершен
Милан
59' С. Мбангула 64' Т. Веа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
7
Боб Мерфи Оморегбе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
3-3-1-2-1
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
15
Калюлю
4
Гатти
5
Локателли
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
11
Мбангула
31
Гонсалес
10
Йылдыз
4-3-2-1
16
Меньян
22
Эмерсон
23
Томори
46
Габбиа
19
Эрнандес
10
Беннасер
24
Фофана
14
Рейндерс
80
Муса
27
Леау
18
Абрахам
8
Коопмейнерс
12
Луис
12
Луис
8
Коопмейнерс
11
Мбангула
17
Аджич
17
Аджич
11
Мбангула
19
Тюрам
44
Фаджоли
44
Фаджоли
19
Тюрам
10
Йылдыз
22
Веа
22
Веа
10
Йылдыз
31
Гонсалес
28
Влахович
28
Влахович
31
Гонсалес
10
Беннасер
20
Хименес
20
Хименес
10
Беннасер
14
Рейндерс
42
Терраччано
42
Терраччано
14
Рейндерс
18
Абрахам
9
Йович
9
Йович
18
Абрахам
Остались в запасе
Ювентус
Милан
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
7
Боб Мерфи Оморегбе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
7
Боб Мерфи Оморегбе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Ювентус - Милан
2
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
19
11
Офсайды
1
1
Количество передач
557
367
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
84
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.03
0.95

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Милана», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус»«Милан»

«Ювентус» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Ювентус
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
4
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
15
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+