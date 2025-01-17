17.01.2025, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
Италия. Серия А, 21 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
4-1-1-2-2
99
Свилар
17
Анхелиньо
15
Хуммельс
5
Н'Дика
23
Манчини
5
Паредес
17
Коне
7
Пеллегрини
56
Салемакерс
9
Довбик
21
Дибала
3-2-4-1
1
Леали
5
Де Винтер
13
Бани
22
Васкес
59
Дзаноли
3
Мартин
2
Торсбю
32
Френдруп
21
Миретти
73
Мазини
9
Пинамонти
56
Салемакерс
2
Челик
2
Челик
56
Салемакерс
15
Хуммельс
61
Писилли
61
Писилли
15
Хуммельс
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
21
Дибала
18
Соуле
18
Соуле
21
Дибала
9
Довбик
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Довбик
13
Бани
20
Сабелли
20
Сабелли
13
Бани
21
Миретти
15
Касса
15
Касса
21
Миретти
2
Торсбю
18
Эхатор
18
Эхатор
2
Торсбю
59
Дзаноли
20
Вентурино
20
Вентурино
59
Дзаноли
Остались в запасе
Рома
Дженоа
13
Мэтью Райан
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
8
Томмазо Бальданци
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
39
Даниэле Соммарива
ВР
99
Franz Stolz
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
21
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
8
Томмазо Бальданци
АП
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
99
Franz Stolz
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
21
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Рома - Дженоа
1
1
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
12
12
Офсайды
0
1
Количество передач
514
459
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.5
0.5
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Дженоа», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»