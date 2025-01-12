12.01.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Венеция
Венеция
4-4-1-1
1
Станкович
21
Идзес
33
Шверко
15
Альтаре
7
Дзампано
6
Бусио
77
Думбия
77
Эллертссон
41
Кавилья
11
Ористанио
20
Похьянпало
4-1-3-2
1
Зоммер
3
Дармиан
6
де Врей
95
Бастони
30
Аугусто
8
Асллани
24
Дюмфрис
7
Зелински
23
Барелла
10
Мартинес
9
Тареми
Саградо
5
Хапс
5
Хапс
Саградо
20
Саградо
20
Саградо
41
Кавилья
44
Конде
44
Конде
41
Кавилья
11
Ористанио
10
Йебоа
10
Йебоа
11
Ористанио
77
Думбия
20
Бьяркасон
20
Бьяркасон
77
Думбия
7
Дзампано
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
7
Дзампано
23
Барелла
32
Димарко
32
Димарко
23
Барелла
24
Дюмфрис
28
Павар
28
Павар
24
Дюмфрис
8
Асллани
16
Фраттези
16
Фраттези
8
Асллани
10
Мартинес
7
Арнаутович
7
Арнаутович
10
Мартинес
9
Тареми
9
Тюрам
9
Тюрам
9
Тареми
Остались в запасе
Венеция
Интер
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
31
Альберто Кьезурин
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
17
Лука Топалович
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
31
Альберто Кьезурин
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
17
Лука Топалович
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Венеция - Интер
3
1
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
12
11
Офсайды
2
4
Количество передач
380
548
Сейвы
5
2
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.35
1.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Венеция» против «Интера», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Венеция» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»