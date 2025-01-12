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  • «Венеция» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2025

«Венеция» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2025

12 января 2025, 15:50
Венеция
12.01.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 1
Завершен
Интер
16' М. Дармиан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
1
Филип Станкович
ВР
21
Джей Идзес
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
6
Джанлука Бусио
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
77
Исса Думбия
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
20
Йоэль Похьянпало
(К) ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Мехди Тареми
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
31
Альберто Кьезурин
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Интер
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
17
Лука Топалович
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
4-4-1-1
1
Станкович
21
Идзес
33
Шверко
15
Альтаре
7
Дзампано
6
Бусио
77
Думбия
77
Эллертссон
41
Кавилья
11
Ористанио
20
Похьянпало
4-1-3-2
1
Зоммер
3
Дармиан
6
де Врей
95
Бастони
30
Аугусто
8
Асллани
24
Дюмфрис
7
Зелински
23
Барелла
10
Мартинес
9
Тареми
Саградо
5
Хапс
5
Хапс
Саградо
20
Саградо
20
Саградо
41
Кавилья
44
Конде
44
Конде
41
Кавилья
11
Ористанио
10
Йебоа
10
Йебоа
11
Ористанио
77
Думбия
20
Бьяркасон
20
Бьяркасон
77
Думбия
7
Дзампано
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
7
Дзампано
23
Барелла
32
Димарко
32
Димарко
23
Барелла
24
Дюмфрис
28
Павар
28
Павар
24
Дюмфрис
8
Асллани
16
Фраттези
16
Фраттези
8
Асллани
10
Мартинес
7
Арнаутович
7
Арнаутович
10
Мартинес
9
Тареми
9
Тюрам
9
Тюрам
9
Тареми
Остались в запасе
Венеция
Интер
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
31
Альберто Кьезурин
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
17
Лука Топалович
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
31
Альберто Кьезурин
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
17
Лука Топалович
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Венеция - Интер
3
1
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
12
11
Офсайды
2
4
Количество передач
380
548
Сейвы
5
2
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.35
1.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Венеция» против «Интера», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Венеция»«Интер»

«Венеция» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Венеция
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