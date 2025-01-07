07.01.2025, вторник, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
0 : 2
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-2-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
6
Габриэль
2
Салиба
49
Льюис-Скелли
41
Райс
18
Парти
19
Троссард
8
Эдегор
7
Мартинелли
29
Хаверц
3-1-2-3-1
39
Дубравка
2
Ливраменто
33
Берн
4
Ботман
16
Тонали
3
Холл
28
Уиллок
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
17
Гордон
9
Исак
49
Льюис-Скелли
47
Зинченко
47
Зинченко
49
Льюис-Скелли
18
Парти
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
18
Парти
19
Троссард
9
Жезус
9
Жезус
19
Троссард
23
Мерфи
6
Келли
6
Келли
23
Мерфи
9
Исак
11
Барнс
11
Барнс
9
Исак
28
Уиллок
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
28
Уиллок
17
Гордон
10
Альмирон
10
Альмирон
17
Гордон
Остались в запасе
Арсенал
Ньюкасл
78
Джек Портер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
78
Джек Портер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Арсенал - Ньюкасл
1
3
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
11
1
Нарушения
6
12
Офсайды
2
1
Количество передач
571
258
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
73
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Ньюкасла», 1/2 Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Ньюкасл»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»