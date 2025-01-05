Составы команд
Торино
Торино
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
23
Войвода
23
Коко
3
Марипан
3
Соса
19
Лазаро
20
Илич
21
Риччи
14
Карамо
10
Влашич
19
Адамс
4-1-2-2-1
1
Сузуки
15
Дель Прато
5
Валенти
40
Балог
14
Валери
19
Сом
18
Эно
23
Эрнани
22
Кансельери
7
Михаила
11
Альмквист
19
Лазаро
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
19
Лазаро
20
Илич
61
Тамез
61
Тамез
20
Илич
21
Риччи
17
Линетти
17
Линетти
21
Риччи
3
Соса
19
Санабрия
19
Санабрия
3
Соса
23
Эрнани
16
Кейта
16
Кейта
23
Эрнани
22
Кансельери
21
Хадж Мохамед
21
Хадж Мохамед
22
Кансельери
11
Альмквист
9
Бенедичак
9
Бенедичак
11
Альмквист
18
Эно
14
Бонни
14
Бонни
18
Эно
Остались в запасе
Торино
Парма
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
65
Элиа Пликко
ЦП
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
65
Элиа Пликко
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Торино - Парма
2
1
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
7
Нарушения
9
9
Офсайды
4
1
Количество передач
565
358
Сейвы
3
4
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
1.13
0.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Пармы», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 января в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Betcity».
Источник: «Бомбардир»