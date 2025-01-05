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  • «Торино» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 января 2025

«Торино» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 января 2025

5 января 2025, 18:50
Торино
05.01.2025, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 0
Завершен
Парма
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
20
Иван Илич
ЦП
21
Самуэле Риччи
(К) ЦП
10
Никола Влашич
АП
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
18
Антуан Эно
ЦП
23
Эрнани
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
65
Элиа Пликко
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
23
Войвода
23
Коко
3
Марипан
3
Соса
19
Лазаро
20
Илич
21
Риччи
14
Карамо
10
Влашич
19
Адамс
4-1-2-2-1
1
Сузуки
15
Дель Прато
5
Валенти
40
Балог
14
Валери
19
Сом
18
Эно
23
Эрнани
22
Кансельери
7
Михаила
11
Альмквист
19
Лазаро
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
19
Лазаро
20
Илич
61
Тамез
61
Тамез
20
Илич
21
Риччи
17
Линетти
17
Линетти
21
Риччи
3
Соса
19
Санабрия
19
Санабрия
3
Соса
23
Эрнани
16
Кейта
16
Кейта
23
Эрнани
22
Кансельери
21
Хадж Мохамед
21
Хадж Мохамед
22
Кансельери
11
Альмквист
9
Бенедичак
9
Бенедичак
11
Альмквист
18
Эно
14
Бонни
14
Бонни
18
Эно
Остались в запасе
Торино
Парма
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
65
Элиа Пликко
ЦП
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
65
Элиа Пликко
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Торино - Парма
2
1
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
7
Нарушения
9
9
Офсайды
4
1
Количество передач
565
358
Сейвы
3
4
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
1.13
0.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Пармы», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Дженоа»

«Торино» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Парма Торино
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