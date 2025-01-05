Составы команд
Лечче
Лечче
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
77
Мохамед Каба
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
70
Луис Хаса
АП
10
Реми Уден
ПВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Дженоа
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
15
Лиор Касса
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
21
Давид Анкейе
ЦФ
3-3-2-1-1
30
Фальконе
24
Жилберт
17
Доргу
18
Жан
25
Галло
44
Пьерре
6
Башкиротто
29
Кулибали
24
Рафья
20
Моренте
90
Крстович
4-4-2
1
Леали
22
Васкес
13
Бани
5
Де Винтер
3
Мартин
47
Бадель
2
Торсбю
21
Миретти
32
Френдруп
9
Пинамонти
9
Витинья
24
Рафья
21
Хельгасон
21
Хельгасон
24
Рафья
90
Крстович
9
Ребич
9
Ребич
90
Крстович
25
Галло
50
Пьеротти
50
Пьеротти
25
Галло
20
Моренте
21
Карлссон
21
Карлссон
20
Моренте
9
Витинья
59
Дзаноли
59
Дзаноли
9
Витинья
47
Бадель
15
Касса
15
Касса
47
Бадель
2
Торсбю
73
Мазини
73
Мазини
2
Торсбю
21
Миретти
18
Эхатор
18
Эхатор
21
Миретти
Остались в запасе
Лечче
Дженоа
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
77
Мохамед Каба
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
70
Луис Хаса
АП
10
Реми Уден
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
21
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
77
Мохамед Каба
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
70
Луис Хаса
АП
10
Реми Уден
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
21
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Лечче - Дженоа
1
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
11
15
Офсайды
1
1
Количество передач
535
314
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.47
1.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Дженоа», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Betcity».
Источник: «Бомбардир»