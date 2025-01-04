04.01.2025, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
4-1-2-2-1
30
Шевалье
3
Гудмундссон
18
Диаките
4
Александро
2
Манди
17
Мукау
21
Андре
10
Харальдссон
20
Фернандес-Пардо
5
Кабелла
15
Дэвид
3-2-2-1-2
1
Лопеш
98
Амьен-Аду
31
Коцца
21
Кастеллетто
8
Лепенан
4
Чиривелья
44
Зулиани
8
Аугусто
7
Томас
11
Аблин
37
Ганаго
3
Гудмундссон
31
Исмаили
31
Исмаили
3
Гудмундссон
2
Манди
12
Менье
12
Менье
2
Манди
17
Мукау
20
Гомеш
20
Гомеш
17
Мукау
20
Фернандес-Пардо
11
Сахрауи
11
Сахрауи
20
Фернандес-Пардо
11
Аблин
5
Паллуа
5
Паллуа
11
Аблин
8
Лепенан
5
Гбамен
5
Гбамен
8
Лепенан
37
Ганаго
97
Коко
97
Коко
37
Ганаго
4
Чиривелья
42
Мохамед
42
Мохамед
4
Чиривелья
Остались в запасе
Лилль
Нант
1
Вито Манноне
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
17
Аарон Малуда
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
30
Патрик Карльгрен
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
17
Демен Табибу
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
17
Аарон Малуда
ЦФ
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
17
Демен Табибу
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Лилль - Нант
1
2
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
0
Нарушения
6
10
Офсайды
1
1
Количество передач
718
289
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
75
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.17
1.33
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Нанта», 16-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Нант»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»