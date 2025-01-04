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  • «Лилль» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2025

«Лилль» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2025

4 января 2025, 19:50
Лилль
04.01.2025, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 1
Завершен
Нант
40' Г. Гудмундссон
70' М. Аблин (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Нант
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
4
Педро Чиривелья
(К) ОП
44
Эди Зулиани
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
7
Анхель Гомес
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
17
Аарон Малуда
ЦФ
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
17
Демен Табибу
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
12
Эрба Гирасси
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Шевалье
3
Гудмундссон
18
Диаките
4
Александро
2
Манди
17
Мукау
21
Андре
10
Харальдссон
20
Фернандес-Пардо
5
Кабелла
15
Дэвид
3-2-2-1-2
1
Лопеш
98
Амьен-Аду
31
Коцца
21
Кастеллетто
8
Лепенан
4
Чиривелья
44
Зулиани
8
Аугусто
7
Томас
11
Аблин
37
Ганаго
3
Гудмундссон
31
Исмаили
31
Исмаили
3
Гудмундссон
2
Манди
12
Менье
12
Менье
2
Манди
17
Мукау
20
Гомеш
20
Гомеш
17
Мукау
20
Фернандес-Пардо
11
Сахрауи
11
Сахрауи
20
Фернандес-Пардо
11
Аблин
5
Паллуа
5
Паллуа
11
Аблин
8
Лепенан
5
Гбамен
5
Гбамен
8
Лепенан
37
Ганаго
97
Коко
97
Коко
37
Ганаго
4
Чиривелья
42
Мохамед
42
Мохамед
4
Чиривелья
Остались в запасе
Лилль
Нант
1
Вито Манноне
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
17
Аарон Малуда
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
30
Патрик Карльгрен
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
17
Демен Табибу
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
17
Аарон Малуда
ЦФ
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
17
Демен Табибу
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Лилль - Нант
1
2
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
0
Нарушения
6
10
Офсайды
1
1
Количество передач
718
289
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
75
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.17
1.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Нанта», 16-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Нант»

«Лилль» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Нант Лилль
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