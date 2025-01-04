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  • «Манчестер Сити» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2025

«Манчестер Сити» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2025

4 января 2025, 16:50
Манчестер Сити
04.01.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
4 : 1
Завершен
Вест Хэм
10' В. Цоуфал (АГ) 42' Э. Холанд 55' Э. Холанд 58' Ф. Фоден
71' Н. Фуллкруг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
(К) АП
22
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
(К) ОП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
Вест Хэм
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-1-3-2
1
Ортега
25
Аканджи
15
Аке
24
Гвардиол
82
Льюис
8
Ковачич
47
Фоден
11
Де Брюйне
22
Савиньо
9
Холанд
20
Силва
4-2-3-1
23
Ареоля
34
Цоуфал
20
Тодибо
3
Килман
29
Ван-Биссака
4
Альварес
28
Соучек
38
Саммервил
11
Пакета
20
Кудус
10
Фуллкруг
15
Аке
2
Уокер
2
Уокер
15
Аке
8
Ковачич
20
Гюндоган
20
Гюндоган
8
Ковачич
22
Савиньо
24
Макэйти
24
Макэйти
22
Савиньо
9
Холанд
10
Грилиш
10
Грилиш
9
Холанд
20
Тодибо
15
Мавропанос
15
Мавропанос
20
Тодибо
20
Кудус
31
Гилерме
31
Гилерме
20
Кудус
4
Альварес
28
Ингс
28
Ингс
4
Альварес
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Хэм
33
Скотт Карсон
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Хэм
2
2
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
8
13
Офсайды
1
2
Количество передач
555
429
Сейвы
3
4
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
0
10
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2
1.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Вест Хэма», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити»«Вест Хэм»

«Манчестер Сити» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Манчестер Сити
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