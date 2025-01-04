04.01.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Англия. Премьер-лига, 20 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
4-1-3-2
1
Ортега
25
Аканджи
15
Аке
24
Гвардиол
82
Льюис
8
Ковачич
47
Фоден
11
Де Брюйне
22
Савиньо
9
Холанд
20
Силва
4-2-3-1
23
Ареоля
34
Цоуфал
20
Тодибо
3
Килман
29
Ван-Биссака
4
Альварес
28
Соучек
38
Саммервил
11
Пакета
20
Кудус
10
Фуллкруг
15
Аке
2
Уокер
2
Уокер
15
Аке
8
Ковачич
20
Гюндоган
20
Гюндоган
8
Ковачич
22
Савиньо
24
Макэйти
24
Макэйти
22
Савиньо
9
Холанд
10
Грилиш
10
Грилиш
9
Холанд
20
Тодибо
15
Мавропанос
15
Мавропанос
20
Тодибо
20
Кудус
31
Гилерме
31
Гилерме
20
Кудус
4
Альварес
28
Ингс
28
Ингс
4
Альварес
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Хэм
33
Скотт Карсон
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Хэм
2
2
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
8
13
Офсайды
1
2
Количество передач
555
429
Сейвы
3
4
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
0
10
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2
1.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Вест Хэма», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Вест Хэм»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Betcity».
Источник: «Бомбардир»