29.12.2024, воскресенье, 20:15
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 5
Завершен
Составы команд
Вест Хэм
Вест Хэм
3-3-1-3
23
Ареоля
34
Цоуфал
15
Мавропанос
3
Килман
33
Эмерсон
4
Альварес
29
Ван-Биссака
18
Солер
20
Кудус
11
Пакета
20
Боуэн
4-3-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
4
ван Дейк
3
Робертсон
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
21
Джонс
10
Салах
18
Гакпо
14
Диас
34
Цоуфал
20
Тодибо
20
Тодибо
34
Цоуфал
18
Солер
18
Ирвинг
18
Ирвинг
18
Солер
20
Боуэн
38
Саммервил
38
Саммервил
20
Боуэн
20
Кудус
31
Гилерме
31
Гилерме
20
Кудус
4
Альварес
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
4
Альварес
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
2
Гомес
4
Куанса
4
Куанса
2
Гомес
38
Гравенберх
3
Эндо
3
Эндо
38
Гравенберх
21
Джонс
10
Эллиот
10
Эллиот
21
Джонс
18
Гакпо
20
Жота
20
Жота
18
Гакпо
Остались в запасе
Вест Хэм
Ливерпуль
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Куивин Келлехер
ВР
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
76
Джейден Даннс
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
76
Джейден Даннс
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Вест Хэм - Ливерпуль
Всего ударов по воротам
7
22
Удары в створ
0
13
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
7
10
Офсайды
4
0
Количество передач
448
534
Сейвы
8
1
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
17
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.31
2.92
Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Ливерпуля», 18-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря в 20:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»