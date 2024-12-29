29.12.2024, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
3-2-3-2
17
Форстер
13
Удогие
3
Дрэгушин
23
Порро
30
Бентанкур
28
Биссума
7
Сон
22
Джонсон
21
Кулушевски
14
Грей
19
Соланке
3-3-2-2
1
Са
27
Семеду
15
Доусон
14
Буэно
2
Доэрти
7
Андре
21
Айт Нури
35
Гомес
27
Беллегард
10
Кунья
7
Хванг
13
Удогие
3
Регилон
3
Регилон
13
Удогие
28
Биссума
29
Сарр
29
Сарр
28
Биссума
22
Джонсон
10
Мэддисон
10
Мэддисон
22
Джонсон
7
Сон
11
Вернер
11
Вернер
7
Сон
15
Доусон
21
Гомеш
21
Гомеш
15
Доусон
7
Андре
20
Дойл
20
Дойл
7
Андре
27
Беллегард
11
Гедеш
11
Гедеш
27
Беллегард
7
Хванг
9
Форбс
9
Форбс
7
Хванг
10
Кунья
22
Ларсен
22
Ларсен
10
Кунья
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вулверхэмптон
40
Брэндон Остин
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
26
Сэм Джонстон
ВР
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
15
Alfie Pond
ЦЗ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
15
Alfie Pond
ЦЗ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Тоттенхэм - Вулверхэмптон
1
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
10
Офсайды
3
3
Количество передач
407
442
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.99
0.51
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Вулверхэмптона», 18-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»