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  • «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2024

«Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2024

29 декабря 2024, 16:50
Тоттенхэм
29.12.2024, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
12' Р. Бентанкур 45+3' Б. Джонсон
7' Х. Хванг 87' Й. Ларсен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
(К) ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Андре
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
29
Папе Сарр
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
15
Alfie Pond
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
9
Карлос Форбс
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
3-2-3-2
17
Форстер
13
Удогие
3
Дрэгушин
23
Порро
30
Бентанкур
28
Биссума
7
Сон
22
Джонсон
21
Кулушевски
14
Грей
19
Соланке
3-3-2-2
1
Са
27
Семеду
15
Доусон
14
Буэно
2
Доэрти
7
Андре
21
Айт Нури
35
Гомес
27
Беллегард
10
Кунья
7
Хванг
13
Удогие
3
Регилон
3
Регилон
13
Удогие
28
Биссума
29
Сарр
29
Сарр
28
Биссума
22
Джонсон
10
Мэддисон
10
Мэддисон
22
Джонсон
7
Сон
11
Вернер
11
Вернер
7
Сон
15
Доусон
21
Гомеш
21
Гомеш
15
Доусон
7
Андре
20
Дойл
20
Дойл
7
Андре
27
Беллегард
11
Гедеш
11
Гедеш
27
Беллегард
7
Хванг
9
Форбс
9
Форбс
7
Хванг
10
Кунья
22
Ларсен
22
Ларсен
10
Кунья
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вулверхэмптон
40
Брэндон Остин
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
26
Сэм Джонстон
ВР
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
15
Alfie Pond
ЦЗ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
15
Alfie Pond
ЦЗ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Тоттенхэм - Вулверхэмптон
1
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
10
Офсайды
3
3
Количество передач
407
442
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.99
0.51

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Вулверхэмптона», 18-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон»

«Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Тоттенхэм
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