29.12.2024, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
4-3-2-1
1
Мерет
37
Оливера
22
Ррахмани
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
68
Лоботка
8
Мактоминей
99
Ангисса
7
Кварацхелия
7
Нерес
9
Лукаку
4-3-2-1
1
Станкович
7
Дзампано
33
Шверко
15
Альтаре
21
Идзес
77
Эллертссон
41
Кавилья
6
Бусио
10
Йебоа
11
Ористанио
29
Карбони
37
Оливера
37
Спинаццола
37
Спинаццола
37
Оливера
7
Кварацхелия
21
Политано
21
Политано
7
Кварацхелия
99
Ангисса
18
Распадори
18
Распадори
99
Ангисса
29
Карбони
27
Кандела
27
Кандела
29
Карбони
77
Эллертссон
8
Андерсен
8
Андерсен
77
Эллертссон
11
Ористанио
88
Эль-Хаддад
88
Эль-Хаддад
11
Ористанио
7
Дзампано
20
Бьяркасон
20
Бьяркасон
7
Дзампано
10
Йебоа
20
Похьянпало
20
Похьянпало
10
Йебоа
Остались в запасе
Наполи
Венеция
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
60
Франческо Джоиелли
ОП
11
Билли Гилмор
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
31
Альберто Кьезурин
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
60
Франческо Джоиелли
ОП
11
Билли Гилмор
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Остались в запасе
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
31
Альберто Кьезурин
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Наполи - Венеция
3
Всего ударов по воротам
25
4
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
13
4
Нарушения
10
12
Офсайды
1
1
Количество передач
558
288
Сейвы
2
7
Точность передач %
88
74
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
18
1
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.98
0.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Венеции», 18 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Венеция»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»