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  • «Наполи» – «Венеция»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2024

«Наполи» – «Венеция»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2024

29 декабря 2024, 15:50
Наполи
29.12.2024, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Венеция
79' Д. Распадори
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Венеция
1
Филип Станкович
ВР
21
Джей Идзес
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
(К) ПЗ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
11
Гаэтано Ористанио
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Наполи
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
60
Франческо Джоиелли
ОП
11
Билли Гилмор
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Венеция
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
8
Магнус Андерсен
ЦП
31
Альберто Кьезурин
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
37
Оливера
22
Ррахмани
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
68
Лоботка
8
Мактоминей
99
Ангисса
7
Кварацхелия
7
Нерес
9
Лукаку
4-3-2-1
1
Станкович
7
Дзампано
33
Шверко
15
Альтаре
21
Идзес
77
Эллертссон
41
Кавилья
6
Бусио
10
Йебоа
11
Ористанио
29
Карбони
37
Оливера
37
Спинаццола
37
Спинаццола
37
Оливера
7
Кварацхелия
21
Политано
21
Политано
7
Кварацхелия
99
Ангисса
18
Распадори
18
Распадори
99
Ангисса
29
Карбони
27
Кандела
27
Кандела
29
Карбони
77
Эллертссон
8
Андерсен
8
Андерсен
77
Эллертссон
11
Ористанио
88
Эль-Хаддад
88
Эль-Хаддад
11
Ористанио
7
Дзампано
20
Бьяркасон
20
Бьяркасон
7
Дзампано
10
Йебоа
20
Похьянпало
20
Похьянпало
10
Йебоа
Остались в запасе
Наполи
Венеция
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
60
Франческо Джоиелли
ОП
11
Билли Гилмор
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
31
Альберто Кьезурин
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
60
Франческо Джоиелли
ОП
11
Билли Гилмор
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Остались в запасе
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
31
Альберто Кьезурин
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Наполи - Венеция
3
Всего ударов по воротам
25
4
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
13
4
Нарушения
10
12
Офсайды
1
1
Количество передач
558
288
Сейвы
2
7
Точность передач %
88
74
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
18
1
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.98
0.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Венеции», 18 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Венеция»

«Наполи» – «Венеция»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Венеция Наполи
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