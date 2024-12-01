Торино
01.12.2024, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 1
Завершен
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Наполи
31' С. Мактоминей
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
5
Адам Масина
ЛЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
4
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
27
Мергим Войвода
ПЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
28
Самуэле Риччи
ЦП
77
Карол Линетти
(К) ЦП
9
Антонио Санабрия
ЦФ
18
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
77
Хвича Кварацхелия
ЛВ
21
Маттео Политано
ПВ
11
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Торино
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альберто Палеари
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
13
Гильермо Марипан
ЦЗ
20
Валентино Лазаро
ПЗ
21
Али Дембеле
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
10
Никола Влашич
АП
92
Алиу Нджи
ЛВ
7
Янн Карамо
ЛВ
Наполи
25
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
5
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
90
Майкл Фолоруншо
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
23
Алессио Дзербин
ЛВ
7
Давид Нерес
ПВ
26
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
81
Джакомо Распадори
ЦФ
3-2-3-2
32
Милинкович-Савич
27
Войвода
23
Коко
4
Валюкевич
5
Масина
16
Хольмгрен-Педерсен
66
Гинейтис
28
Риччи
77
Линетти
18
Адамс
9
Санабрия
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
4
Буонджорно
13
Ррахмани
17
Оливера
8
Мактоминей
68
Лоботка
99
Ангисса
21
Политано
77
Кварацхелия
11
Лукаку
5
Масина
24
Соса
24
Соса
5
Масина
16
Хольмгрен-Педерсен
20
Лазаро
20
Лазаро
16
Хольмгрен-Педерсен
77
Линетти
10
Влашич
10
Влашич
77
Линетти
27
Войвода
7
Карамо
7
Карамо
27
Войвода
21
Политано
37
Спинаццола
37
Спинаццола
21
Политано
99
Ангисса
90
Фолоруншо
90
Фолоруншо
99
Ангисса
77
Кварацхелия
7
Нерес
7
Нерес
77
Кварацхелия
11
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
11
Лукаку
Остались в запасе
Торино
Наполи
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альберто Палеари
ВР
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
13
Гильермо Марипан
ЦЗ
21
Али Дембеле
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
92
Алиу Нджи
ЛВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
25
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
5
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
23
Алессио Дзербин
ЛВ
26
Сириль Нгонг
ПВ
81
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альберто Палеари
ВР
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
13
Гильермо Марипан
ЦЗ
21
Али Дембеле
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
92
Алиу Нджи
ЛВ
Остались в запасе
25
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
5
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
23
Алессио Дзербин
ЛВ
26
Сириль Нгонг
ПВ
81
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Торино - Наполи
4
1
Всего ударов по воротам
5
16
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
15
9
Офсайды
1
4
Количество передач
448
486
Сейвы
5
1
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.26
1.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Наполи», 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».