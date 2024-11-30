30.11.2024, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 14 тур
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
4-2-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
46
Габбиа
12
Тиав
22
Эмерсон
14
Рейндерс
24
Фофана
27
Леау
80
Муса
11
Пулишич
21
Мората
4-2-1-3
32
Васкес
44
Исмайли
2
Вити
3
Пеццелла
2
Гогличидзе
6
Хендерсон
14
Мале
11
Гьяси
18
Анджорин
9
Пеллегри
29
Коломбо
46
Габбиа
31
Павлович
31
Павлович
46
Габбиа
24
Фофана
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
24
Фофана
80
Муса
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
80
Муса
21
Мората
18
Абрахам
18
Абрахам
21
Мората
3
Пеццелла
13
Кэкачей
13
Кэкачей
3
Пеццелла
2
Гогличидзе
35
Мариануччи
35
Мариануччи
2
Гогличидзе
29
Коломбо
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
29
Коломбо
18
Анджорин
94
Эспозито
94
Эспозито
18
Анджорин
9
Пеллегри
11
Эконг
11
Эконг
9
Пеллегри
Остались в запасе
Милан
Эмполи
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
12
Якопо Сегетти
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
57
Luca Belardinelli
ЦП
21
Jacopo Bacci
ЦП
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
12
Якопо Сегетти
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
57
Luca Belardinelli
ЦП
21
Jacopo Bacci
ЦП
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Милан - Эмполи
3
2
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
16
Офсайды
0
3
Количество передач
470
371
Сейвы
0
1
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
11
4
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
2.23
0.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Эмполи, 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Эмполи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»