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  • «Милан» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

«Милан» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

30 ноября 2024, 18:50
Милан
30.11.2024, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 0
Завершен
Эмполи
19' А. Мората 44' Т. Рейндерс 69' Т. Рейндерс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
(К) ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
(К) ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Эмполи
12
Якопо Сегетти
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
57
Luca Belardinelli
ЦП
21
Jacopo Bacci
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
90
Ismael Konate
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
4-2-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
46
Габбиа
12
Тиав
22
Эмерсон
14
Рейндерс
24
Фофана
27
Леау
80
Муса
11
Пулишич
21
Мората
4-2-1-3
32
Васкес
44
Исмайли
2
Вити
3
Пеццелла
2
Гогличидзе
6
Хендерсон
14
Мале
11
Гьяси
18
Анджорин
9
Пеллегри
29
Коломбо
46
Габбиа
31
Павлович
31
Павлович
46
Габбиа
24
Фофана
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
24
Фофана
80
Муса
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
80
Муса
21
Мората
18
Абрахам
18
Абрахам
21
Мората
3
Пеццелла
13
Кэкачей
13
Кэкачей
3
Пеццелла
2
Гогличидзе
35
Мариануччи
35
Мариануччи
2
Гогличидзе
29
Коломбо
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
29
Коломбо
18
Анджорин
94
Эспозито
94
Эспозито
18
Анджорин
9
Пеллегри
11
Эконг
11
Эконг
9
Пеллегри
Остались в запасе
Милан
Эмполи
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
12
Якопо Сегетти
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
57
Luca Belardinelli
ЦП
21
Jacopo Bacci
ЦП
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
12
Якопо Сегетти
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
57
Luca Belardinelli
ЦП
21
Jacopo Bacci
ЦП
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Милан - Эмполи
3
2
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
16
Офсайды
0
3
Количество передач
470
371
Сейвы
0
1
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
11
4
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
2.23
0.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Эмполи, 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Эмполи»

«Милан» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Эмполи Милан
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