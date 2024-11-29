29.11.2024, пятница, 20:00
Россия. Первая лига, 21 тур
Россия. Первая лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Балтика
Балтика
2-2-3-1-2
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
5
Осипов
8
Мендель
10
Петров
96
Мохаммад
17
Ковалев
19
Пряхин
11
Эльдарушев
99
Лисакович
3-4-3
25
Солдатенко
15
Плиев
5
Татаев
19
Бутаев
5
Багаев
15
Цаллагов
8
Хугаев
6
Ышык
7
Гурциев
11
Чочиев
10
Хадарцев
96
Мохаммад
4
Гассама
4
Гассама
96
Мохаммад
17
Ковалев
43
Терентьев
43
Терентьев
17
Ковалев
10
Петров
18
Титков
18
Титков
10
Петров
11
Эльдарушев
14
Аппаев
14
Аппаев
11
Эльдарушев
99
Лисакович
17
Никишин
17
Никишин
99
Лисакович
19
Бутаев
17
Дауров
17
Дауров
19
Бутаев
15
Цаллагов
23
Нафиков
23
Нафиков
15
Цаллагов
10
Хадарцев
99
Абдоков
99
Абдоков
10
Хадарцев
Остались в запасе
Балтика
Алания
71
Илья Свинов
ВР
1
Егор Любаков
ВР
59
Тигран Аванесян
ОП
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Алекс Фернандес
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
88
Уильямс Чимези
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
1
Егор Любаков
ВР
59
Тигран Аванесян
ОП
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Алекс Фернандес
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
88
Уильямс Чимези
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Балтика - Алания
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Алании», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Алания»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ»
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»