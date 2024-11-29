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  • «Балтика» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

«Балтика» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

29 ноября 2024, 18:50
Балтика
29.11.2024, пятница, 20:00
Россия. Первая лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Алания
21' С. Пряхин 45+1' С. Пряхин 80' К. Никишин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Сергей Пряхин
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
11
Алан Чочиев
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Балтика
71
Илья Свинов
ВР
1
Егор Любаков
ВР
4
Натан Гассама
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Алекс Фернандес
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
23
Виктор Нафиков
АП
99
Нури Абдоков
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
2-2-3-1-2
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
5
Осипов
8
Мендель
10
Петров
96
Мохаммад
17
Ковалев
19
Пряхин
11
Эльдарушев
99
Лисакович
3-4-3
25
Солдатенко
15
Плиев
5
Татаев
19
Бутаев
5
Багаев
15
Цаллагов
8
Хугаев
6
Ышык
7
Гурциев
11
Чочиев
10
Хадарцев
96
Мохаммад
4
Гассама
4
Гассама
96
Мохаммад
17
Ковалев
43
Терентьев
43
Терентьев
17
Ковалев
10
Петров
18
Титков
18
Титков
10
Петров
11
Эльдарушев
14
Аппаев
14
Аппаев
11
Эльдарушев
99
Лисакович
17
Никишин
17
Никишин
99
Лисакович
19
Бутаев
17
Дауров
17
Дауров
19
Бутаев
15
Цаллагов
23
Нафиков
23
Нафиков
15
Цаллагов
10
Хадарцев
99
Абдоков
99
Абдоков
10
Хадарцев
Остались в запасе
Балтика
Алания
71
Илья Свинов
ВР
1
Егор Любаков
ВР
59
Тигран Аванесян
ОП
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Алекс Фернандес
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
88
Уильямс Чимези
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
1
Егор Любаков
ВР
59
Тигран Аванесян
ОП
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Алекс Фернандес
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
88
Уильямс Чимези
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Балтика - Алания
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Алании», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика»«Алания»

«Балтика» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Алания Балтика
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