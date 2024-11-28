28.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы, 5 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Ницца
Ницца
3-1-3-1-2
1
Булка
3
Бар
5
Абдельмонем
55
Ндайшими
13
Росарио
23
Луше
6
Будауи
22
Камара
26
Буанани
9
Лаборд
14
Мукоко
4-3-1-2
1
Батлэнд
21
Стерлинг
3
Преппер
4
Суттар
6
Жефте
10
Диоманде
18
Бэррон
43
Раскин
10
Байрами
18
Черны
29
Игамане
3
Бар
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
3
Бар
14
Мукоко
50
Чо
50
Чо
14
Мукоко
6
Будауи
29
Гессан
29
Гессан
6
Будауи
10
Диоманде
33
Йилмаз
33
Йилмаз
10
Диоманде
21
Стерлинг
2
Тавернье
2
Тавернье
21
Стерлинг
10
Байрами
49
Райс
49
Райс
10
Байрами
18
Черны
45
Маккосленд
45
Маккосленд
18
Черны
29
Игамане
9
Дессер
9
Дессер
29
Игамане
Остались в запасе
Ницца
Рейнджерс
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Максим Дюпе
ВР
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
87
Everton Pereira
ЦП
34
Фарес Буснина
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
36
Коул Маккиннон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
52
Финдли Кертис
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Максим Дюпе
ВР
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
87
Everton Pereira
ЦП
34
Фарес Буснина
ЦФ
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
36
Коул Маккиннон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
52
Финдли Кертис
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Ницца - Рейнджерс
2
2
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
5
15
Офсайды
2
2
Количество передач
465
410
Сейвы
4
6
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
1.25
2.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Рейнджерс», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Рейнджерс»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»