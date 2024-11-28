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  • «Ницца» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

«Ницца» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

28 ноября 2024, 21:50
Ницца
28.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
1 : 4
Завершен
Рейнджерс
83' Б. Буанани
35' В. Черны 38' М. Диоманде 45+3' Х. Игамане 54' Х. Игамане
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
55
Юссуф Ндайшими
(К) ЦЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
23
Том Луше
ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
22
Иссиага Камара
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
(К) ВР
6
Жефте
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
10
Недим Байрами
АП
29
Хамза Игамане
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Максим Дюпе
ВР
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
87
Everton Pereira
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
34
Фарес Буснина
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
49
Бэйли Райс
ОП
36
Коул Маккиннон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
45
Росс Маккосленд
ПВ
52
Финдли Кертис
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Булка
3
Бар
5
Абдельмонем
55
Ндайшими
13
Росарио
23
Луше
6
Будауи
22
Камара
26
Буанани
9
Лаборд
14
Мукоко
4-3-1-2
1
Батлэнд
21
Стерлинг
3
Преппер
4
Суттар
6
Жефте
10
Диоманде
18
Бэррон
43
Раскин
10
Байрами
18
Черны
29
Игамане
3
Бар
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
3
Бар
14
Мукоко
50
Чо
50
Чо
14
Мукоко
6
Будауи
29
Гессан
29
Гессан
6
Будауи
10
Диоманде
33
Йилмаз
33
Йилмаз
10
Диоманде
21
Стерлинг
2
Тавернье
2
Тавернье
21
Стерлинг
10
Байрами
49
Райс
49
Райс
10
Байрами
18
Черны
45
Маккосленд
45
Маккосленд
18
Черны
29
Игамане
9
Дессер
9
Дессер
29
Игамане
Остались в запасе
Ницца
Рейнджерс
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Максим Дюпе
ВР
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
87
Everton Pereira
ЦП
34
Фарес Буснина
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
36
Коул Маккиннон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
52
Финдли Кертис
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Максим Дюпе
ВР
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
87
Everton Pereira
ЦП
34
Фарес Буснина
ЦФ
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
36
Коул Маккиннон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
52
Финдли Кертис
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Ницца - Рейнджерс
2
2
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
5
15
Офсайды
2
2
Количество передач
465
410
Сейвы
4
6
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
1.25
2.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Рейнджерс», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Рейнджерс»

«Ницца» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Рейнджерс Ницца
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