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  • «Мидтьюлланд» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

«Мидтьюлланд» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

28 ноября 2024, 21:50
Мидтьюлланд
28.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
48' Н. Коллинс (АГ)
7' Х. Ларссон 57' О. Мармуш (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
4
Усман Диао
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К) ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
18
Оливер Серенсен
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
16
Адам Букса
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К) ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Мидтьюлланд
31
Liam Selin
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
21
Денил Кастильо
ОП
29
Адам Габриэль
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
9
Виктор Линд
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
39
Amil Siljevic
ВР
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
77
Noah Fenyö
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
27
Марио Гетце
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
31
Игор Матанович
ЦФ
42
Джан Узун
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Олафссон
4
Диао
22
Серенсен
2
Андерссон
55
Бак Йенсен
32
Мартинес
43
Мбабу
18
Серенсен
17
Андреасен
41
Гогорза
16
Букса
3-2-3-1-1
1
Трапп
4
Кох
3
Тута
34
Коллинс
3
Теате
27
Нкунку
81
Дауд
15
Ларссон
8
Шаиби
22
Экитике
22
Мармуш
55
Бак Йенсен
29
Паулиньо
29
Паулиньо
55
Бак Йенсен
32
Мартинес
19
19
32
Мартинес
17
Андреасен
14
Чилуфья
14
Чилуфья
17
Андреасен
2
Андерссон
7
Кухта
7
Кухта
2
Андерссон
34
Коллинс
5
Кристенсен
5
Кристенсен
34
Коллинс
81
Дауд
6
Скири
6
Скири
81
Дауд
27
Нкунку
7
Кнауфф
7
Кнауфф
27
Нкунку
22
Экитике
31
Матанович
31
Матанович
22
Экитике
22
Мармуш
42
Узун
42
Узун
22
Мармуш
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Айнтрахт
31
Liam Selin
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
21
Денил Кастильо
ОП
29
Адам Габриэль
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
40
Кауа Сантос
ВР
39
Amil Siljevic
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
31
Liam Selin
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
21
Денил Кастильо
ОП
29
Адам Габриэль
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
39
Amil Siljevic
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Мидтьюлланд - Айнтрахт
1
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
8
7
Офсайды
1
0
Количество передач
387
520
Сейвы
4
3
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.82
2.5

Смотреть прямую трансляцию матча «Мидтьюлланд» против «Айнтрахта», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мидтьюлланд»«Айнтрахт»

«Мидтьюлланд» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Айнтрахт Мидтьюлланд
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