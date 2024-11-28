28.11.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 4 тур
Лига конференций, 4 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо Мн
Динамо Мн
4-2-3-1
21
Лапоухов
5
Рай
66
Политевич
4
Гаврилович
32
Пигас
8
Селява
25
Куликов
10
Жердев
8
Демченко
98
Подстрелов
7
Адеола
4-1-1-2-2
12
Сандер
12
Гочолеишвили
55
Перейра
4
Хацидиакос
14
Дикс
27
Делэни
21
Лерагер
10
Эльюнусси
7
Классон
14
Корнелиус
16
Роберт
98
Подстрелов
29
Амиан
29
Амиан
98
Подстрелов
8
Селява
3
Окоро
3
Окоро
8
Селява
25
Куликов
26
Седько
26
Седько
25
Куликов
7
Классон
8
Маттссон
8
Маттссон
7
Классон
12
Гочолеишвили
13
Уэскас
13
Уэскас
12
Гочолеишвили
Остались в запасе
Динамо Мн
Копенгаген
97
Василий Чернявский
ПВ
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
5
Павел Апетенок
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
8
Максим Будько
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
1
Натан Тротт
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
18
Амин Чиаха
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
97
Василий Чернявский
ПВ
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
5
Павел Апетенок
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
8
Максим Будько
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
1
Натан Тротт
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
18
Амин Чиаха
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Динамо Мн - Копенгаген
2
2
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
17
12
Количество передач
260
695
Сейвы
2
3
Точность передач %
70
87
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.07
1.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Копенгагена», 4 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Копенгаген»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
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Источник: «Бомбардир»