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  • «Динамо» Минск – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

«Динамо» Минск – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

28 ноября 2024, 19:35
Динамо Мн
28.11.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 4 тур
1 : 2
Завершен
Копенгаген
13' Р. Адеола
6' М. Эльюнусси 55' К. Дикс (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
66
Сергей Политевич
(К) ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Копенгаген
12
Тео Сандер
ВР
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
14
Кевин Дикс
ПЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
7
Виктор Классон
(К) ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Роберт
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
5
Павел Апетенок
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
29
Бони Амиан
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
8
Максим Будько
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Копенгаген
1
Натан Тротт
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
13
Родриго Уэскас
ЦФ
18
Амин Чиаха
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
4-2-3-1
21
Лапоухов
5
Рай
66
Политевич
4
Гаврилович
32
Пигас
8
Селява
25
Куликов
10
Жердев
8
Демченко
98
Подстрелов
7
Адеола
4-1-1-2-2
12
Сандер
12
Гочолеишвили
55
Перейра
4
Хацидиакос
14
Дикс
27
Делэни
21
Лерагер
10
Эльюнусси
7
Классон
14
Корнелиус
16
Роберт
98
Подстрелов
29
Амиан
29
Амиан
98
Подстрелов
8
Селява
3
Окоро
3
Окоро
8
Селява
25
Куликов
26
Седько
26
Седько
25
Куликов
7
Классон
8
Маттссон
8
Маттссон
7
Классон
12
Гочолеишвили
13
Уэскас
13
Уэскас
12
Гочолеишвили
Остались в запасе
Динамо Мн
Копенгаген
97
Василий Чернявский
ПВ
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
5
Павел Апетенок
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
8
Максим Будько
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
1
Натан Тротт
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
18
Амин Чиаха
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
97
Василий Чернявский
ПВ
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
5
Павел Апетенок
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
8
Максим Будько
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
1
Натан Тротт
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
18
Амин Чиаха
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Динамо Мн - Копенгаген
2
2
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
17
12
Количество передач
260
695
Сейвы
2
3
Точность передач %
70
87
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.07
1.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Копенгагена», 4 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Копенгаген»

«Динамо» Минск – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Копенгаген Динамо Мн
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