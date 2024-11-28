28.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы, 5 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Бешикташ
Бешикташ
3-3-1-3
34
Гюнок
26
Масуаку
2
Удуохай
3
Паулиста
22
Свенссон
83
Фернандеш
23
Мариу
7
Рашица
9
Иммобиле
90
Кылыксой
27
Рафа
3-1-1-3-2
90
Мишпати
44
Стойич
4
Шломо
23
Лемкин
8
ван Овереем
8
Перец
77
Давида
36
Каничовски
7
Патати
99
Тургеман
11
Йехезкель
3
Паулиста
53
Топджу
53
Топджу
3
Паулиста
2
Удуохай
5
Санук
5
Санук
2
Удуохай
23
Мариу
48
Учан
48
Учан
23
Мариу
7
Рашица
27
Ндур
27
Ндур
7
Рашица
4
Шломо
6
Асанте
6
Асанте
4
Шломо
8
Перец
28
Сиссоко
28
Сиссоко
8
Перец
99
Тургеман
19
19
99
Тургеман
Остались в запасе
Бешикташ
Маккаби
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
14
Жан Онана
ОП
73
Аль Мусрати
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
21
Симон Слуга
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
33
Hisham Layous
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
14
Жан Онана
ОП
73
Аль Мусрати
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
33
Hisham Layous
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча Бешикташ - Маккаби
2
1
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
12
10
Офсайды
1
2
Количество передач
530
374
Сейвы
7
2
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.82
2.59
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Маккаби», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Маккаби»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»