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  • «Бешикташ» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

«Бешикташ» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

28 ноября 2024, 19:35
Бешикташ
28.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
1 : 3
Завершен
Маккаби
38' Рафа
23' Г. Каничовски 45+3' Д. Перец 81' В. Патати
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
27
Рафа
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
7
Весли Патати
ЛВ
8
Йорис ван Овереем
ОП
8
Дор Перец
(К) ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
77
Ошер Давида
ПВ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
99
Дор Тургеман
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
48
Салих Учан
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Маккаби
21
Симон Слуга
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
33
Hisham Layous
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
19
Elad Madmon
ЦФ
3-3-1-3
34
Гюнок
26
Масуаку
2
Удуохай
3
Паулиста
22
Свенссон
83
Фернандеш
23
Мариу
7
Рашица
9
Иммобиле
90
Кылыксой
27
Рафа
3-1-1-3-2
90
Мишпати
44
Стойич
4
Шломо
23
Лемкин
8
ван Овереем
8
Перец
77
Давида
36
Каничовски
7
Патати
99
Тургеман
11
Йехезкель
3
Паулиста
53
Топджу
53
Топджу
3
Паулиста
2
Удуохай
5
Санук
5
Санук
2
Удуохай
23
Мариу
48
Учан
48
Учан
23
Мариу
7
Рашица
27
Ндур
27
Ндур
7
Рашица
4
Шломо
6
Асанте
6
Асанте
4
Шломо
8
Перец
28
Сиссоко
28
Сиссоко
8
Перец
99
Тургеман
19
19
99
Тургеман
Остались в запасе
Бешикташ
Маккаби
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
14
Жан Онана
ОП
73
Аль Мусрати
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
21
Симон Слуга
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
33
Hisham Layous
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
14
Жан Онана
ОП
73
Аль Мусрати
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
33
Hisham Layous
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча Бешикташ - Маккаби
2
1
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
12
10
Офсайды
1
2
Количество передач
530
374
Сейвы
7
2
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.82
2.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Маккаби», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Маккаби»

«Бешикташ» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Маккаби Бешикташ
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