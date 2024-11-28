Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «АЗ Алкмаар» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

«АЗ Алкмаар» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

28 ноября 2024, 19:35
АЗ Алкмаар
28.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
1 : 1
Завершен
Галатасарай
2' С. Мейнанс
43' В. Осимхен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
41
Йерун Зут
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
8
Йорди Класи
(К) ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
17
Кристиян Белич
ОП
21
Dave Kwakman
ЦП
10
Кес Смит
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Галатасарай
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
65
Kadir Subaşi
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
73
Берат Луш
ЦФ
68
Ялын Дилек
ЦФ
3-1-3-2-1
41
Зут
3
Вольфе
5
Пенетра
2
Майкума
6
Коопмейнерс
8
Класи
10
Бурместер
21
Мейнанс
7
ван Боммел
15
Лахдо
19
Пэррот
3-1-2-1-3
16
Муслера
6
Санчес
25
Нельссон
42
Бартакжи
34
Торрейра
11
Акгюн
8
Сара
53
Йилмаз
10
Мертенс
45
Осимхен
44
Батшуайи
15
Лахдо
30
Касиус
30
Касиус
15
Лахдо
8
Класи
21
21
8
Класи
10
Бурместер
10
Смит
10
Смит
10
Бурместер
7
ван Боммел
17
Поку
17
Поку
7
ван Боммел
19
Пэррот
9
Мердинк
9
Мердинк
19
Пэррот
11
Акгюн
15
Йелерт
15
Йелерт
11
Акгюн
44
Батшуайи
26
Демирбай
26
Демирбай
44
Батшуайи
53
Йилмаз
10
Кутлу
10
Кутлу
53
Йилмаз
8
Сара
22
Зиеш
22
Зиеш
8
Сара
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Галатасарай
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
42
Джейден Аддаи
ПВ
Главный тренер
Мартен Мартенс
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
65
Kadir Subaşi
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
73
Берат Луш
ЦФ
68
Ялын Дилек
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
42
Джейден Аддаи
ПВ
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
65
Kadir Subaşi
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
73
Берат Луш
ЦФ
68
Ялын Дилек
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча АЗ Алкмаар - Галатасарай
3
1
4
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
15
10
Офсайды
2
2
Количество передач
383
547
Сейвы
4
4
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1.7
2.15

Смотреть прямую трансляцию матча «АЗ Алкмаар» против «Галатасарая», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «АЗ Алкмаар»«Галатасарай»

«АЗ Алкмаар» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Галатасарай АЗ Алкмаар
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+