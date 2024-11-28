28.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы, 5 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар
3-1-3-2-1
41
Зут
3
Вольфе
5
Пенетра
2
Майкума
6
Коопмейнерс
8
Класи
10
Бурместер
21
Мейнанс
7
ван Боммел
15
Лахдо
19
Пэррот
3-1-2-1-3
16
Муслера
6
Санчес
25
Нельссон
42
Бартакжи
34
Торрейра
11
Акгюн
8
Сара
53
Йилмаз
10
Мертенс
45
Осимхен
44
Батшуайи
15
Лахдо
30
Касиус
30
Касиус
15
Лахдо
8
Класи
21
21
8
Класи
10
Бурместер
10
Смит
10
Смит
10
Бурместер
7
ван Боммел
17
Поку
17
Поку
7
ван Боммел
19
Пэррот
9
Мердинк
9
Мердинк
19
Пэррот
11
Акгюн
15
Йелерт
15
Йелерт
11
Акгюн
44
Батшуайи
26
Демирбай
26
Демирбай
44
Батшуайи
53
Йилмаз
10
Кутлу
10
Кутлу
53
Йилмаз
8
Сара
22
Зиеш
22
Зиеш
8
Сара
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Галатасарай
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
42
Джейден Аддаи
ПВ
Главный тренер
Мартен Мартенс
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
65
Kadir Subaşi
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
73
Берат Луш
ЦФ
68
Ялын Дилек
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
42
Джейден Аддаи
ПВ
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
65
Kadir Subaşi
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
73
Берат Луш
ЦФ
68
Ялын Дилек
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча АЗ Алкмаар - Галатасарай
3
1
4
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
15
10
Офсайды
2
2
Количество передач
383
547
Сейвы
4
4
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1.7
2.15
Смотреть прямую трансляцию матча «АЗ Алкмаар» против «Галатасарая», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «АЗ Алкмаар» – «Галатасарай»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»