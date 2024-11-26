26.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
6
де Врей
95
Бастони
28
Павар
23
Барелла
20
Чалханоглу
7
Зелински
24
Дюмфрис
10
Мартинес
9
Тареми
4-2-2-2
25
Гулачи
39
Хенрикс
4
Орбан
23
Люкеба
2
Гертрейда
21
Айдара
44
Кампль
21
Баумгартнер
7
Нуса
17
Опенда
19
Силва
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
28
Павар
31
Биссек
31
Биссек
28
Павар
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
10
Мартинес
7
Арнаутович
7
Арнаутович
10
Мартинес
9
Тареми
9
Тюрам
9
Тюрам
9
Тареми
Уэдраого
48
Вермерен
48
Вермерен
Уэдраого
21
Айдара
13
Зайвальд
13
Зайвальд
21
Айдара
21
Баумгартнер
8
Уэдраого
8
Уэдраого
21
Баумгартнер
2
Гертрейда
47
47
2
Гертрейда
19
Силва
30
Шешко
30
Шешко
19
Силва
Остались в запасе
Интер
РБ Лейпциг
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
50
Майк Айду
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
26
Мартен Вандевордт
ВР
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
50
Майк Айду
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Интер - РБ Лейпциг
2
3
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
12
Офсайды
1
0
Количество передач
481
484
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.08
0.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «РБ Лейпцига», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «РБ Лейпциг»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»