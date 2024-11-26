Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Интер» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

«Интер» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

26 ноября 2024, 21:50
Интер
26.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
1 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
27' К. Люкеба (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Мехди Тареми
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
19
Андре Силва
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
50
Майк Айду
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
48
Артур Вермерен
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
8
Ассан Уэдраого
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
6
де Врей
95
Бастони
28
Павар
23
Барелла
20
Чалханоглу
7
Зелински
24
Дюмфрис
10
Мартинес
9
Тареми
4-2-2-2
25
Гулачи
39
Хенрикс
4
Орбан
23
Люкеба
2
Гертрейда
21
Айдара
44
Кампль
21
Баумгартнер
7
Нуса
17
Опенда
19
Силва
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
28
Павар
31
Биссек
31
Биссек
28
Павар
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
10
Мартинес
7
Арнаутович
7
Арнаутович
10
Мартинес
9
Тареми
9
Тюрам
9
Тюрам
9
Тареми
Уэдраого
48
Вермерен
48
Вермерен
Уэдраого
21
Айдара
13
Зайвальд
13
Зайвальд
21
Айдара
21
Баумгартнер
8
Уэдраого
8
Уэдраого
21
Баумгартнер
2
Гертрейда
47
47
2
Гертрейда
19
Силва
30
Шешко
30
Шешко
19
Силва
Остались в запасе
Интер
РБ Лейпциг
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
50
Майк Айду
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
26
Мартен Вандевордт
ВР
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
50
Майк Айду
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Интер - РБ Лейпциг
2
3
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
12
Офсайды
1
0
Количество передач
481
484
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.08
0.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «РБ Лейпцига», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер»«РБ Лейпциг»

«Интер» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов РБ Лейпциг Интер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+