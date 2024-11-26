Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Акрона», 1/4 Кубка России Пути регионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2024 в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Акрон»