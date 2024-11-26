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    • «Шинник» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

    «Шинник» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

    Шинник
    26.11.2024, вторник, 18:15
    Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
    0 : 1
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Акрон
    1' А. Малахов (АГ)
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Шинник
    51
    Тимофей Митров
    ВР
    24
    Джонатан Джон
    ЦЗ
    4
    Глеб Якушевич
    ЦЗ
    89
    Бен Загре
    ЦЗ
    27
    Артур Черный
    ЦЗ
    38
    Василий Алейников
    ОП
    15
    Дмитрий Самойлов
    ЦП
    5
    Вячеслав Зинков
    ЦП
    70
    Руслан Куль
    ПВ
    61
    Артем Малахов
    ПВ
    11
    Захар Федоров
    ЦФ
    Главный тренер
    Дмитрий Черышев
    Акрон
    78
    Александр Васютин
    ВР
    80
    Вячеслав Бардыбахин
    ЛЗ
    23
    Боян Димоски
    ЛЗ
    4
    Пауло Витор
    ЦЗ
    22
    Никита Баранок
    ЦЗ
    65
    Владимир Москвичев
    ОП
    25
    Шерзод Эсанов
    ЦП
    10
    Максим Палиенко
    АП
    13
    Мавис Чибота
    ЛВ
    17
    Солтмурад Бакаев
    ПВ
    97
    Сергей Грибов
    ЦФ
    Главный тренер
    Заур Тедеев
    Шинник
    75
    Денис Вамбольт
    ВР
    1
    Сергей Айдаров
    ВР
    91
    Лев Скворцов
    ПЗ
    14
    Глеб Калинин
    ЦП
    8
    Данила Сухомлинов
    АП
    22
    Мухаммад Султонов
    ПВ
    7
    Нене Гбамбле
    ПВ
    10
    Тимур Жамалетдинов
    ЦФ
    Акрон
    1
    Сергей Волков
    ВР
    21
    Роберто Фернандес
    ЦЗ
    82
    Aleksandr Alekhin
    ЦЗ
    19
    Марат Бокоев
    ЦЗ
    5
    Алекса Джурасович
    ОП
    91
    Максим Болдырев
    АП
    6
    Максим Кузьмин
    АП
    14
    Владимир Хубулов
    ЛВ
    7
    Кирилл Данилин
    ПВ
    69
    Арсений Дмитриев
    ПВ
    11
    Беншимоль
    ЦФ
    99
    Иван Тимошенко
    ЦФ
    4-1-2-2-1
    51
    Митров
    24
    Джон
    89
    Загре
    27
    Черный
    4
    Якушевич
    38
    Алейников
    15
    Самойлов
    5
    Зинков
    70
    Куль
    61
    Малахов
    11
    Федоров
    4-1-1-3-1
    78
    Васютин
    80
    Бардыбахин
    4
    Витор
    22
    Баранок
    23
    Димоски
    65
    Москвичев
    25
    Эсанов
    17
    Бакаев
    10
    Палиенко
    13
    Чибота
    97
    Грибов
    38
    Алейников
    8
    Сухомлинов
    8
    Сухомлинов
    38
    Алейников
    11
    Федоров
    7
    Гбамбле
    7
    Гбамбле
    11
    Федоров
    70
    Куль
    10
    Жамалетдинов
    10
    Жамалетдинов
    70
    Куль
    10
    Палиенко
    5
    Джурасович
    5
    Джурасович
    10
    Палиенко
    25
    Эсанов
    6
    Кузьмин
    6
    Кузьмин
    25
    Эсанов
    23
    Димоски
    11
    Беншимоль
    11
    Беншимоль
    23
    Димоски
    Остались в запасе
    Шинник
    Акрон
    75
    Денис Вамбольт
    ВР
    1
    Сергей Айдаров
    ВР
    91
    Лев Скворцов
    ПЗ
    14
    Глеб Калинин
    ЦП
    22
    Мухаммад Султонов
    ПВ
    Главный тренер
    Дмитрий Черышев
    1
    Сергей Волков
    ВР
    21
    Роберто Фернандес
    ЦЗ
    82
    Aleksandr Alekhin
    ЦЗ
    19
    Марат Бокоев
    ЦЗ
    91
    Максим Болдырев
    АП
    14
    Владимир Хубулов
    ЛВ
    7
    Кирилл Данилин
    ПВ
    69
    Арсений Дмитриев
    ПВ
    99
    Иван Тимошенко
    ЦФ
    Главный тренер
    Заур Тедеев
    Остались в запасе
    75
    Денис Вамбольт
    ВР
    1
    Сергей Айдаров
    ВР
    91
    Лев Скворцов
    ПЗ
    14
    Глеб Калинин
    ЦП
    22
    Мухаммад Султонов
    ПВ
    Остались в запасе
    1
    Сергей Волков
    ВР
    21
    Роберто Фернандес
    ЦЗ
    82
    Aleksandr Alekhin
    ЦЗ
    19
    Марат Бокоев
    ЦЗ
    91
    Максим Болдырев
    АП
    14
    Владимир Хубулов
    ЛВ
    7
    Кирилл Данилин
    ПВ
    69
    Арсений Дмитриев
    ПВ
    99
    Иван Тимошенко
    ЦФ
    Главный тренер
    Дмитрий Черышев
    Главный тренер
    Заур Тедеев
    Статистика матча Шинник - Акрон
    2
    1
    3
    Красные карточки
    1
    0
    Желтые карточки
    2
    3

    Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Акрона», 1/4 Кубка России Пути регионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2024 в 18:15 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник»«Акрон»

    «Шинник» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    26.11.2024 17:05
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