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    • Россия – Бруней: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2024

    Россия – Бруней: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2024

    Россия
    15.11.2024, пятница, 19:00
    Товарищеские матчи. Сборные
    11 : 0
    Завершен
    Бруней
    1' И. Обляков
    7' Н. Ихван Отман (АГ)
    10' Е. Морозов
    28' И. Обляков
    48' Л. Садулаев
    57' Н. Кривцов
    62' Т. Мусаев
    67' А. Мостовой
    73' В. Аминуддин (АГ)
    79' А. Батраков
    88' А. Адамов
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Россия
    1
    Илья Лантратов
    ВР
    29
    Валентин Пальцев
    ЛЗ
    24
    Данил Круговой
    ЛЗ
    14
    Евгений Морозов
    ЦЗ
    4
    Вячеслав Караваев
    ПЗ
    26
    Александр Черников
    ОП
    25
    Данил Пруцев
    ЦП
    8
    Никита Кривцов
    АП
    27
    Иван Обляков
    АП
    7
    Андрей Мостовой
    ЛВ
    21
    Федор Чалов
    ЦФ
    Главный тренер
    Валерий Карпин
    Бруней
    3
    Абдул Му'из Сиса
    ЛЗ
    5
    Нур Ихван Отман
    ЦЗ
    23
    Юра Индера Путера
    ЦЗ
    2
    Сяфик Сафиуддин Шарифф
    ПЗ
    6
    Азван Салех
    ОП
    7
    Азван Али Рахман
    ЦП
    15
    Фатуррахман Эмбран
    ЦП
    19
    Абдул Рамли
    ЦП
    20
    Джефри Сяфик
    ЛВ
    17
    Шафи Эффенди
    ЛВ
    10
    Хакеме Язид Саид
    ЦФ
    Главный тренер
    Винисиус Эутропио
    Россия
    12
    Александр Максименко
    ВР
    16
    Станислав Агкацев
    ВР
    23
    Юрий Горшков
    ЛЗ
    17
    Илья Самошников
    ЛЗ
    5
    Максим Осипенко
    ЦЗ
    2
    Арсен Адамов
    ПЗ
    74
    Даниил Фомин
    ОП
    15
    Данил Глебов
    ОП
    19
    Артем Карпукас
    ОП
    20
    Лечи Садулаев
    ЦП
    28
    Алексей Батраков
    АП
    9
    Сергей Пиняев
    ЛВ
    11
    Тамерлан Мусаев
    ЦФ
    10
    Константин Тюкавин
    ЦФ
    Бруней
    6
    Вафи Аминуддин
    ЛВ
    19
    Ариз Даниал
    ЛВ
    7
    Алинур Рашими
    ЛВ
    13
    Насы'рул Вафий
    ЛВ
    4
    Аниф Фархан Азман
    ЛВ
    17
    Асри Аспар
    ЛВ
    14
    Азик Касыфул
    ЛВ
    18
    Амин Сиса
    ЛВ
    13
    Хазван Хамза
    ЛВ
    8
    Бахарин Хамидон
    ЛВ
    4-1-1-3-1
    1
    Лантратов
    24
    Круговой
    29
    Пальцев
    14
    Морозов
    4
    Караваев
    26
    Черников
    25
    Пруцев
    7
    Мостовой
    27
    Обляков
    8
    Кривцов
    21
    Чалов
    4-1-3-2-1
    2
    Шарифф
    5
    Отман
    23
    Путера
    3
    Сиса
    6
    Салех
    7
    Али Рахман
    15
    Эмбран
    19
    Рамли
    20
    Сяфик
    17
    Эффенди
    10
    Саид
    1
    Лантратов
    16
    Агкацев
    16
    Агкацев
    1
    Лантратов
    14
    Морозов
    2
    Адамов
    2
    Адамов
    14
    Морозов
    8
    Кривцов
    19
    Карпукас
    19
    Карпукас
    8
    Кривцов
    27
    Обляков
    20
    Садулаев
    20
    Садулаев
    27
    Обляков
    25
    Пруцев
    28
    Батраков
    28
    Батраков
    25
    Пруцев
    14
    Морозов
    11
    Мусаев
    11
    Мусаев
    14
    Морозов
    7
    Али Рахман
    6
    Аминуддин
    6
    Аминуддин
    7
    Али Рахман
    17
    Эффенди
    19
    Даниал
    19
    Даниал
    17
    Эффенди
    2
    Шарифф
    7
    Рашими
    7
    Рашими
    2
    Шарифф
    10
    Саид
    17
    Аспар
    17
    Аспар
    10
    Саид
    6
    Салех
    14
    Касыфул
    14
    Касыфул
    6
    Салех
    Остались в запасе
    Россия
    Бруней
    12
    Александр Максименко
    ВР
    23
    Юрий Горшков
    ЛЗ
    17
    Илья Самошников
    ЛЗ
    5
    Максим Осипенко
    ЦЗ
    74
    Даниил Фомин
    ОП
    15
    Данил Глебов
    ОП
    9
    Сергей Пиняев
    ЛВ
    10
    Константин Тюкавин
    ЦФ
    Главный тренер
    Валерий Карпин
    13
    Насы'рул Вафий
    ЛВ
    4
    Аниф Фархан Азман
    ЛВ
    18
    Амин Сиса
    ЛВ
    13
    Хазван Хамза
    ЛВ
    8
    Бахарин Хамидон
    ЛВ
    Главный тренер
    Винисиус Эутропио
    Остались в запасе
    12
    Александр Максименко
    ВР
    23
    Юрий Горшков
    ЛЗ
    17
    Илья Самошников
    ЛЗ
    5
    Максим Осипенко
    ЦЗ
    74
    Даниил Фомин
    ОП
    15
    Данил Глебов
    ОП
    9
    Сергей Пиняев
    ЛВ
    10
    Константин Тюкавин
    ЦФ
    Остались в запасе
    13
    Насы'рул Вафий
    ЛВ
    4
    Аниф Фархан Азман
    ЛВ
    18
    Амин Сиса
    ЛВ
    13
    Хазван Хамза
    ЛВ
    8
    Бахарин Хамидон
    ЛВ
    Главный тренер
    Валерий Карпин
    Главный тренер
    Винисиус Эутропио
    Статистика матча Россия - Бруней
    1
    Всего ударов по воротам
    40
    2
    Удары в створ
    17
    1
    Владение мячом %
    75
    25
    Желтые карточки
    0
    1
    Угловые удары
    8
    2
    Нарушения
    9
    9
    Офсайды
    4
    1
    Количество передач
    488
    170
    Сейвы
    1
    7
    Точность передач %
    86
    59
    Удары мимо ворот
    15
    1
    Блокированные удары
    8
    0
    Удары из пределов штрафной
    31
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    9
    2
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Россия против Брунея. Прямой эфир матча начнется 15 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Россия – Бруней

    Россия – Бруней: смотреть онлайг 15 ноября 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.11.2024 17:50
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