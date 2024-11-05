Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спортинг» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024

«Спортинг» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024

5 ноября 2024, 21:50
Спортинг
05.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
4 : 1
Завершен
Манчестер Сити
38' В. Дьекереш 46' М. Араухо 49' В. Дьекереш (П) 80' В. Дьекереш (П)
4' Ф. Фоден
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
81
Франко Исраэль
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
(К) ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
23
Жеовани Кенда
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
(К) АП
22
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Спортинг
1
Владан Ковачевич
ВР
51
Диогу Пинту
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
8
Жоау Симойнш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
16
Джейкоб Райт
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
3-2-1-2-2
81
Исраэль
6
Дебаст
2
Рейс
2
Дьоманде
23
Юльманн
5
Морита
28
Гонсалвеш
20
Араухо
23
Кенда
14
Дьекереш
7
Тринкау
4-2-3-1
31
Эдерсон
82
Льюис
24
Гвардиол
22
Симпсон-Пьюзи
25
Аканджи
8
Ковачич
27
Нуньес
22
Савиньо
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
2
Рейс
6
Сент-Джуст
6
Сент-Джуст
2
Рейс
23
Кенда
72
Куарежма
72
Куарежма
23
Кенда
5
Морита
21
Браганца
21
Браганца
5
Морита
20
Араухо
10
Катамо
10
Катамо
20
Араухо
7
Тринкау
40
Хардер
40
Хардер
7
Тринкау
20
Силва
20
Гюндоган
20
Гюндоган
20
Силва
8
Ковачич
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
8
Ковачич
22
Савиньо
11
Доку
11
Доку
22
Савиньо
Остались в запасе
Спортинг
Манчестер Сити
1
Владан Ковачевич
ВР
51
Диогу Пинту
ВР
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
8
Жоау Симойнш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Владан Ковачевич
ВР
51
Диогу Пинту
ВР
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
8
Жоау Симойнш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Спортинг - Манчестер Сити
3
3
Всего ударов по воротам
9
20
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
11
Нарушения
8
10
Офсайды
1
4
Количество передач
228
596
Сейвы
4
2
Точность передач %
79
93
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
2.86
2.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Спортинг» против «Манчестера Сити», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спортинг»«Манчестер Сити»

«Спортинг» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Манчестер Сити Спортинг
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+