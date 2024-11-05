05.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Спортинг
Спортинг
3-2-1-2-2
81
Исраэль
6
Дебаст
2
Рейс
2
Дьоманде
23
Юльманн
5
Морита
28
Гонсалвеш
20
Араухо
23
Кенда
14
Дьекереш
7
Тринкау
4-2-3-1
31
Эдерсон
82
Льюис
24
Гвардиол
22
Симпсон-Пьюзи
25
Аканджи
8
Ковачич
27
Нуньес
22
Савиньо
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
2
Рейс
6
Сент-Джуст
6
Сент-Джуст
2
Рейс
23
Кенда
72
Куарежма
72
Куарежма
23
Кенда
5
Морита
21
Браганца
21
Браганца
5
Морита
20
Араухо
10
Катамо
10
Катамо
20
Араухо
7
Тринкау
40
Хардер
40
Хардер
7
Тринкау
20
Силва
20
Гюндоган
20
Гюндоган
20
Силва
8
Ковачич
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
8
Ковачич
22
Савиньо
11
Доку
11
Доку
22
Савиньо
Остались в запасе
Спортинг
Манчестер Сити
1
Владан Ковачевич
ВР
51
Диогу Пинту
ВР
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
8
Жоау Симойнш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Владан Ковачевич
ВР
51
Диогу Пинту
ВР
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
8
Жоау Симойнш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Спортинг - Манчестер Сити
3
3
Всего ударов по воротам
9
20
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
11
Нарушения
8
10
Офсайды
1
4
Количество передач
228
596
Сейвы
4
2
Точность передач %
79
93
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
2.86
2.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Спортинг» против «Манчестера Сити», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спортинг» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»