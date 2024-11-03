03.11.2024, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
24
Онана
3
Мазрауи
6
Мартинес
4
де Лигт
2
Далот
5
Каземиро
5
Угарте
17
Гарначо
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
4-2-3-1
97
Санчес
24
Джеймс
6
Колуилл
3
Фофана
27
Густо
45
Лавиа
25
Кайседо
11
Джексон
10
Палмер
7
Нету
20
Мадуэке
5
Угарте
3
Линделеф
3
Линделеф
5
Угарте
9
Рэшфорд
16
Диалло
16
Диалло
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
27
Густо
17
Кукурелья
17
Кукурелья
27
Густо
45
Лавиа
17
Фернандес
17
Фернандес
45
Лавиа
20
Мадуэке
27
Мудрик
27
Мудрик
20
Мадуэке
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Челси
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
41
Гарри Амасс
ЦЗ
15
Джейс Фитцджеральд
ЦП
38
Джек Флетчер
ЦП
29
Итан Уитли
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
41
Гарри Амасс
ЦЗ
15
Джейс Фитцджеральд
ЦП
38
Джек Флетчер
ЦП
29
Итан Уитли
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси
6
2
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
19
14
Офсайды
4
0
Количество передач
402
462
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.96
1.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Челси», 10-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «СКА-Хабаровск»
- Прямую трасляцию матча можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»