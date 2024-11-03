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  • «Манчестер Юнайтед» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

«Манчестер Юнайтед» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

3 ноября 2024, 18:20
Манчестер Юнайтед
03.11.2024, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Челси
70' Б. Фернандеш (П)
74' М. Кайседо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
41
Гарри Амасс
ЦЗ
15
Джейс Фитцджеральд
ЦП
38
Джек Флетчер
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
29
Итан Уитли
ЦФ
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
4-2-3-1
24
Онана
3
Мазрауи
6
Мартинес
4
де Лигт
2
Далот
5
Каземиро
5
Угарте
17
Гарначо
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
4-2-3-1
97
Санчес
24
Джеймс
6
Колуилл
3
Фофана
27
Густо
45
Лавиа
25
Кайседо
11
Джексон
10
Палмер
7
Нету
20
Мадуэке
5
Угарте
3
Линделеф
3
Линделеф
5
Угарте
9
Рэшфорд
16
Диалло
16
Диалло
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
27
Густо
17
Кукурелья
17
Кукурелья
27
Густо
45
Лавиа
17
Фернандес
17
Фернандес
45
Лавиа
20
Мадуэке
27
Мудрик
27
Мудрик
20
Мадуэке
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Челси
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
41
Гарри Амасс
ЦЗ
15
Джейс Фитцджеральд
ЦП
38
Джек Флетчер
ЦП
29
Итан Уитли
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
41
Гарри Амасс
ЦЗ
15
Джейс Фитцджеральд
ЦП
38
Джек Флетчер
ЦП
29
Итан Уитли
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси
6
2
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
19
14
Офсайды
4
0
Количество передач
402
462
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.96
1.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Челси», 10-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика»«СКА-Хабаровск»

Манчестер Юнайтед-Челси смотреть онлайн 3 ноября

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Юнайтед
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