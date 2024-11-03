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  • «Атлетик» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

«Атлетик» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

3 ноября 2024, 21:50
Атлетик
03.11.2024, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
68' А. Беренгер
52' П. Форнальс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К) ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
6
Беньят Прадос
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Бетис
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Марк Бартра
(К) ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Серджи Альтимира
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
6
Луис Авила
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Бетис
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
21
Матео Флорес
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-2-3-1
13
Агирресабала
17
Бершиче
4
Паредес
3
Вивиан
18
де Маркос
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
25
Джало
8
Сансет
10
Уильямс
9
Уильямс
4-2-2-2
1
Силва
2
Бельерин
5
Бартра
3
Льоренте
15
Перро
5
Альтимира
5
Кардозо
8
Форнальс
10
Эз Абде
9
Роке
6
Авила
18
де Маркос
2
Горосабель
2
Горосабель
18
де Маркос
16
Руис де Галаррета
21
Эррера
21
Эррера
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
46
Гомес
46
Гомес
6
Прадос
25
Джало
7
Беренгер
7
Беренгер
25
Джало
8
Сансет
20
Мартон
20
Мартон
8
Сансет
5
Бартра
4
Натан
4
Натан
5
Бартра
2
Бельерин
20
Сабали
20
Сабали
2
Бельерин
6
Авила
11
Диао
11
Диао
6
Авила
5
Альтимира
14
Лосада
14
Лосада
5
Альтимира
9
Роке
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Роке
Остались в запасе
Атлетик
Бетис
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
21
Матео Флорес
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Нико Серрано
ЛВ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
21
Матео Флорес
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Атлетик - Бетис
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
9
8
Офсайды
3
0
Количество передач
474
498
Сейвы
3
7
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
4.04
0.84

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Бетис», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Бетис»

«Атлетик» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бетис Атлетик
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