03.11.2024, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
Испания. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-3-1
13
Агирресабала
17
Бершиче
4
Паредес
3
Вивиан
18
де Маркос
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
25
Джало
8
Сансет
10
Уильямс
9
Уильямс
4-2-2-2
1
Силва
2
Бельерин
5
Бартра
3
Льоренте
15
Перро
5
Альтимира
5
Кардозо
8
Форнальс
10
Эз Абде
9
Роке
6
Авила
18
де Маркос
2
Горосабель
2
Горосабель
18
де Маркос
16
Руис де Галаррета
21
Эррера
21
Эррера
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
46
Гомес
46
Гомес
6
Прадос
25
Джало
7
Беренгер
7
Беренгер
25
Джало
8
Сансет
20
Мартон
20
Мартон
8
Сансет
5
Бартра
4
Натан
4
Натан
5
Бартра
2
Бельерин
20
Сабали
20
Сабали
2
Бельерин
6
Авила
11
Диао
11
Диао
6
Авила
5
Альтимира
14
Лосада
14
Лосада
5
Альтимира
9
Роке
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Роке
Остались в запасе
Атлетик
Бетис
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
21
Матео Флорес
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Нико Серрано
ЛВ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
21
Матео Флорес
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Атлетик - Бетис
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
9
8
Офсайды
3
0
Количество передач
474
498
Сейвы
3
7
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
4.04
0.84
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Бетис», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»