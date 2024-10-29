Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Боруссии» Д, 2 тур Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Боруссия» Д