29.10.2024, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 2 раунд
Германия. Кубок, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
3-2-3-1-1
25
Грабара
17
Баку
3
Вавро
3
Кулиеракис
2
Фишер
21
Меле
8
Дардаи
27
Арнольд
14
Майер
21
Виммер
9
Амура
2-1-1-3-3
1
Кобель
4
Шлоттербек
5
Бенсебаини
23
Джан
13
Гросс
11
Гиттенс
8
Нмеча
8
Брандт
14
Мален
14
Байер
9
Гирасси
14
Майер
6
Озкан
6
Озкан
14
Майер
8
Дардаи
31
Герхардт
31
Герхардт
8
Дардаи
17
Баку
13
Каминьски
13
Каминьски
17
Баку
9
Амура
19
Винд
19
Винд
9
Амура
21
Виммер
8
Томаш
8
Томаш
21
Виммер
11
Гиттенс
20
Забитцер
20
Забитцер
11
Гиттенс
14
Мален
39
Кэмпбелл
39
Кэмпбелл
14
Мален
14
Байер
27
27
14
Байер
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия Д
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия Д
2
4
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
20
16
Офсайды
2
1
Количество передач
428
625
Сейвы
4
2
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Боруссии» Д, 2 тур Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Боруссия» Д
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»