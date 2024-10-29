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  • «Вольфсбург» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2024

«Вольфсбург» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2024

29 октября 2024, 21:35
Вольфсбург
29.10.2024, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Боруссия Д
116' Й. Винд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
(К) ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
23
Эмре Джан
(К) ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
8
Феликс Нмеча
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
27
Jordi Paulina
ЦФ
3-2-3-1-1
25
Грабара
17
Баку
3
Вавро
3
Кулиеракис
2
Фишер
21
Меле
8
Дардаи
27
Арнольд
14
Майер
21
Виммер
9
Амура
2-1-1-3-3
1
Кобель
4
Шлоттербек
5
Бенсебаини
23
Джан
13
Гросс
11
Гиттенс
8
Нмеча
8
Брандт
14
Мален
14
Байер
9
Гирасси
14
Майер
6
Озкан
6
Озкан
14
Майер
8
Дардаи
31
Герхардт
31
Герхардт
8
Дардаи
17
Баку
13
Каминьски
13
Каминьски
17
Баку
9
Амура
19
Винд
19
Винд
9
Амура
21
Виммер
8
Томаш
8
Томаш
21
Виммер
11
Гиттенс
20
Забитцер
20
Забитцер
11
Гиттенс
14
Мален
39
Кэмпбелл
39
Кэмпбелл
14
Мален
14
Байер
27
27
14
Байер
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия Д
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия Д
2
4
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
20
16
Офсайды
2
1
Количество передач
428
625
Сейвы
4
2
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
6
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Боруссии» Д, 2 тур Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Боруссия» Д

«Вольфсбург» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Кубок Боруссия Д Вольфсбург
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