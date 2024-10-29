29.10.2024, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
4-2-2-2
16
Меньян
22
Эмерсон
12
Тиав
31
Павлович
42
Терраччано
20
Лофтус-Чик
24
Фофана
80
Муса
21
Чуквуэзе
19
Окафор
21
Мората
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
22
Ррахмани
4
Буонджорно
37
Оливера
99
Ангисса
11
Гилмор
8
Мактоминей
21
Политано
7
Кварацхелия
9
Лукаку
19
Окафор
27
Леау
27
Леау
19
Окафор
22
Эмерсон
11
Пулишич
11
Пулишич
22
Эмерсон
21
Политано
70
Маццокки
70
Маццокки
21
Политано
11
Гилмор
14
Фолоруншо
14
Фолоруншо
11
Гилмор
37
Оливера
24
Дзербин
24
Дзербин
37
Оливера
7
Кварацхелия
7
Нерес
7
Нерес
7
Кварацхелия
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
Остались в запасе
Милан
Наполи
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
14
Mattia Liberali
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Элия Каприле
ВР
12
Claudio Turi
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
14
Mattia Liberali
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
1
Элия Каприле
ВР
12
Claudio Turi
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Милан - Наполи
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
14
6
Офсайды
3
2
Количество передач
559
357
Сейвы
2
5
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.65
1.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Наполи», 10-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»