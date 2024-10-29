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  • «Милан» – «Наполи: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2024

«Милан» – «Наполи: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2024

29 октября 2024, 21:35
Милан
29.10.2024, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
5' Р. Лукаку 43' Х. Кварацхелия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
18
Кевин Дзероли
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
14
Mattia Liberali
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Наполи
1
Элия Каприле
ВР
12
Claudio Turi
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
4-2-2-2
16
Меньян
22
Эмерсон
12
Тиав
31
Павлович
42
Терраччано
20
Лофтус-Чик
24
Фофана
80
Муса
21
Чуквуэзе
19
Окафор
21
Мората
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
22
Ррахмани
4
Буонджорно
37
Оливера
99
Ангисса
11
Гилмор
8
Мактоминей
21
Политано
7
Кварацхелия
9
Лукаку
19
Окафор
27
Леау
27
Леау
19
Окафор
22
Эмерсон
11
Пулишич
11
Пулишич
22
Эмерсон
21
Политано
70
Маццокки
70
Маццокки
21
Политано
11
Гилмор
14
Фолоруншо
14
Фолоруншо
11
Гилмор
37
Оливера
24
Дзербин
24
Дзербин
37
Оливера
7
Кварацхелия
7
Нерес
7
Нерес
7
Кварацхелия
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
Остались в запасе
Милан
Наполи
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
14
Mattia Liberali
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Элия Каприле
ВР
12
Claudio Turi
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
14
Mattia Liberali
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
1
Элия Каприле
ВР
12
Claudio Turi
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Милан - Наполи
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
14
6
Офсайды
3
2
Количество передач
559
357
Сейвы
2
5
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.65
1.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Наполи», 10-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан»«Наполи»

«Милан» – «Наполи: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Милан
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