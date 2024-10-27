Лион
27.10.2024, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 9 тур
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 2
Завершен
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Осер
45+5' Ж. Микаутадзе (П)
62' Ж. Микаутадзе
47' С. Дьоманде
72' Х. Траоре
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
23
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
55
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
20
Саэль Кумбеди
ПЗ
31
Неманья Матич
(К) ОП
7
Жордан Верету
ЦП
15
Таннер Тессманн
ЦП
17
Саид Бенрахма
ЛВ
11
Малик Фофана
ПВ
69
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Осер
16
Донован Леон
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
14
Джидеон Менса
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
4
Хубал
(К) ЦЗ
23
Ки-Яна Хувер
ПЗ
42
Элиша Овусу
ОП
27
Кевен Дануа
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
19
Флориан Айе
ЦФ
10
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
27
Варме Омари
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
18
Райан Шерки
АП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
12
Вилфрид Заа
ЛВ
29
Enzo Molebe
ЦФ
10
Александр Ляказетт
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
24
Анже-Лоик Н'Гатта
ПЗ
97
Райан Равелосон
ОП
18
Ассане Диуссе
ЦП
77
Aristide Zossou
ЦП
45
Адо Онаиву
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
17
Лассине Синайоко
ЦФ
5
Тео Пелленар
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Перри
3
Тальяфико
55
Чалета-Цар
19
Ниахате
20
Кумбеди
31
Матич
7
Верету
15
Тессманн
17
Бенрахма
11
Фофана
69
Микаутадзе
3-3-1-1-2
16
Леон
92
Акпа
20
Дьоманде
4
Хубал
23
Хувер
42
Овусу
14
Менса
27
Дануа
25
Траоре
10
Перрен
19
Айе
69
Микаутадзе
18
Шерки
18
Шерки
69
Микаутадзе
20
Кумбеди
98
Мэйтленд-Найлс
98
Мэйтленд-Найлс
20
Кумбеди
31
Матич
12
Заа
12
Заа
31
Матич
17
Бенрахма
10
Ляказетт
10
Ляказетт
17
Бенрахма
27
Дануа
97
Равелосон
97
Равелосон
27
Дануа
42
Овусу
18
Диуссе
18
Диуссе
42
Овусу
25
Траоре
45
Онаиву
45
Онаиву
25
Траоре
10
Перрен
9
Бэйр
9
Бэйр
10
Перрен
19
Айе
17
Синайоко
17
Синайоко
19
Айе
Остались в запасе
Лион
Осер
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
27
Варме Омари
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
29
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
40
Тео Де Персен
ВР
24
Анже-Лоик Н'Гатта
ПЗ
77
Aristide Zossou
ЦП
5
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
27
Варме Омари
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
29
Enzo Molebe
ЦФ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
24
Анже-Лоик Н'Гатта
ПЗ
77
Aristide Zossou
ЦП
5
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Лион - Осер
4
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Осера», 9-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Осер»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».