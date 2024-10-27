Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Трансляции
    • «Лион» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

    «Лион» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

    Лион
    27.10.2024, воскресенье, 17:00
    Франция. Лига 1, 9 тур
    2 : 2
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Осер
    45+5' Ж. Микаутадзе (П)
    62' Ж. Микаутадзе
    47' С. Дьоманде
    72' Х. Траоре
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Лион
    23
    Лукас Перри
    ВР
    3
    Николас Тальяфико
    ЛЗ
    55
    Дуйе Чалета-Цар
    ЦЗ
    19
    Мусса Ниахате
    ЦЗ
    20
    Саэль Кумбеди
    ПЗ
    31
    Неманья Матич
    (К) ОП
    7
    Жордан Верету
    ЦП
    15
    Таннер Тессманн
    ЦП
    17
    Саид Бенрахма
    ЛВ
    11
    Малик Фофана
    ПВ
    69
    Жорж Микаутадзе
    ЦФ
    Главный тренер
    Пьер Саж
    Осер
    16
    Донован Леон
    ВР
    92
    Клеман Акпа
    ЛЗ
    14
    Джидеон Менса
    ЛЗ
    20
    Синали Дьоманде
    ЦЗ
    4
    Хубал
    (К) ЦЗ
    23
    Ки-Яна Хувер
    ПЗ
    42
    Элиша Овусу
    ОП
    27
    Кевен Дануа
    ЦП
    25
    Хамед Траоре
    АП
    19
    Флориан Айе
    ЦФ
    10
    Гаэтан Перрен
    ЦФ
    Главный тренер
    Кристоф Пелиссье
    Лион
    40
    Реми Дескамп
    ВР
    16
    Абнер
    ЛЗ
    27
    Варме Омари
    ЦЗ
    8
    Корентен Толиссо
    ЦП
    18
    Райан Шерки
    АП
    98
    Эйнсли Мэйтленд-Найлс
    ПП
    12
    Вилфрид Заа
    ЛВ
    29
    Enzo Molebe
    ЦФ
    10
    Александр Ляказетт
    ЦФ
    Осер
    40
    Тео Де Персен
    ВР
    24
    Анже-Лоик Н'Гатта
    ПЗ
    97
    Райан Равелосон
    ОП
    18
    Ассане Диуссе
    ЦП
    77
    Aristide Zossou
    ЦП
    45
    Адо Онаиву
    ЦФ
    9
    Тео Бэйр
    ЦФ
    17
    Лассине Синайоко
    ЦФ
    5
    Тео Пелленар
    ЦФ
    4-1-2-2-1
    23
    Перри
    3
    Тальяфико
    55
    Чалета-Цар
    19
    Ниахате
    20
    Кумбеди
    31
    Матич
    7
    Верету
    15
    Тессманн
    17
    Бенрахма
    11
    Фофана
    69
    Микаутадзе
    3-3-1-1-2
    16
    Леон
    92
    Акпа
    20
    Дьоманде
    4
    Хубал
    23
    Хувер
    42
    Овусу
    14
    Менса
    27
    Дануа
    25
    Траоре
    10
    Перрен
    19
    Айе
    69
    Микаутадзе
    18
    Шерки
    18
    Шерки
    69
    Микаутадзе
    20
    Кумбеди
    98
    Мэйтленд-Найлс
    98
    Мэйтленд-Найлс
    20
    Кумбеди
    31
    Матич
    12
    Заа
    12
    Заа
    31
    Матич
    17
    Бенрахма
    10
    Ляказетт
    10
    Ляказетт
    17
    Бенрахма
    27
    Дануа
    97
    Равелосон
    97
    Равелосон
    27
    Дануа
    42
    Овусу
    18
    Диуссе
    18
    Диуссе
    42
    Овусу
    25
    Траоре
    45
    Онаиву
    45
    Онаиву
    25
    Траоре
    10
    Перрен
    9
    Бэйр
    9
    Бэйр
    10
    Перрен
    19
    Айе
    17
    Синайоко
    17
    Синайоко
    19
    Айе
    Остались в запасе
    Лион
    Осер
    40
    Реми Дескамп
    ВР
    16
    Абнер
    ЛЗ
    27
    Варме Омари
    ЦЗ
    8
    Корентен Толиссо
    ЦП
    29
    Enzo Molebe
    ЦФ
    Главный тренер
    Пьер Саж
    40
    Тео Де Персен
    ВР
    24
    Анже-Лоик Н'Гатта
    ПЗ
    77
    Aristide Zossou
    ЦП
    5
    Тео Пелленар
    ЦФ
    Главный тренер
    Кристоф Пелиссье
    Остались в запасе
    40
    Реми Дескамп
    ВР
    16
    Абнер
    ЛЗ
    27
    Варме Омари
    ЦЗ
    8
    Корентен Толиссо
    ЦП
    29
    Enzo Molebe
    ЦФ
    Остались в запасе
    40
    Тео Де Персен
    ВР
    24
    Анже-Лоик Н'Гатта
    ПЗ
    77
    Aristide Zossou
    ЦП
    5
    Тео Пелленар
    ЦФ
    Главный тренер
    Пьер Саж
    Главный тренер
    Кристоф Пелиссье
    Статистика матча Лион - Осер
    4
    Всего ударов по воротам
    12
    19
    Удары в створ
    8
    6
    Владение мячом %
    63
    37
    Желтые карточки
    0
    4
    Угловые удары
    5
    5
    Нарушения
    7
    15
    Офсайды
    2
    4
    Количество передач
    545
    302
    Сейвы
    3
    7
    Точность передач %
    85
    76
    Удары мимо ворот
    2
    7
    Блокированные удары
    2
    6
    Удары из пределов штрафной
    12
    12
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    7
    xG (ожидаемые голы)
    1.87
    1.63
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Осера», 9-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Осер»

    «Лион» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

    Новости по теме
    Прогноз на точный счет матча «Лион» – «Осер», Лига 1, 27 октября 2024 года
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2024 15:50
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 