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  • «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

«Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

27 октября 2024, 15:50
Кристал Пэлас
27.10.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
31' Ж. Матета
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К) ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
5
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
(К) ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
47
Майки Мур
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Кристал Пэлас
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
19
Уилл Хьюз
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Asher Agbinone
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
29
Папе Сарр
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
5
Лакруа
6
Гехи
99
Чалоба
3
Митчелл
27
Муньос
20
Уортон
5
Лерма
10
Эзе
7
Сарр
14
Матета
4-1-3-2
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
37
ван де Вен
13
Удогие
28
Биссума
21
Кулушевски
10
Мэддисон
22
Джонсон
19
Соланке
47
Мур
5
Лерма
19
Хьюз
19
Хьюз
5
Лерма
20
Уортон
18
Камада
18
Камада
20
Уортон
7
Сарр
9
Нкетиа
9
Нкетиа
7
Сарр
21
Кулушевски
29
Сарр
29
Сарр
21
Кулушевски
28
Биссума
30
Бентанкур
30
Бентанкур
28
Биссума
10
Мэддисон
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
10
Мэддисон
47
Мур
11
Вернер
11
Вернер
47
Мур
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
19
Asher Agbinone
ЦФ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Кристал Пэлас - Тоттенхэм
4
4
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
8
8
Нарушения
16
12
Офсайды
4
1
Количество передач
246
511
Сейвы
3
5
Точность передач %
64
81
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.83
0.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Тоттенхэма», 9-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм»

«Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Кристал Пэлас
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