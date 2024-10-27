27.10.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
4-2-3-1
97
Санчес
24
Джеймс
3
Фофана
6
Колуилл
27
Густо
25
Кайседо
45
Лавиа
7
Нету
10
Палмер
11
Джексон
20
Мадуэке
3-1-3-2-1
1
Поуп
2
Ливраменто
33
Берн
5
Шер
16
Тонали
39
Гимарайнс
3
Холл
11
Барнс
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
9
Исак
27
Густо
17
Кукурелья
17
Кукурелья
27
Густо
45
Лавиа
17
Фернандес
17
Фернандес
45
Лавиа
20
Мадуэке
27
Мудрик
27
Мудрик
20
Мадуэке
11
Джексон
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Джексон
3
Холл
6
Келли
6
Келли
3
Холл
11
Барнс
28
Уиллок
28
Уиллок
11
Барнс
16
Тонали
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
16
Тонали
10
Альмирон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Осула
10
Осула
7
Жоэлинтон
Остались в запасе
Челси
Ньюкасл
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
26
Джон Радди
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
26
Джон Радди
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Челси - Ньюкасл
6
3
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
13
16
Офсайды
2
1
Количество передач
458
437
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.68
1.85
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Ньюкасла», 9-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Ньюкасл»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»