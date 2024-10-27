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  • «Челси» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

«Челси» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

27 октября 2024, 15:50
Челси
27.10.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Ньюкасл
18' Н. Джексон 47' К. Палмер
32' А. Исак
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
16
Сандро Тонали
ОП
39
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Ньюкасл
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
26
Джон Радди
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
4-2-3-1
97
Санчес
24
Джеймс
3
Фофана
6
Колуилл
27
Густо
25
Кайседо
45
Лавиа
7
Нету
10
Палмер
11
Джексон
20
Мадуэке
3-1-3-2-1
1
Поуп
2
Ливраменто
33
Берн
5
Шер
16
Тонали
39
Гимарайнс
3
Холл
11
Барнс
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
9
Исак
27
Густо
17
Кукурелья
17
Кукурелья
27
Густо
45
Лавиа
17
Фернандес
17
Фернандес
45
Лавиа
20
Мадуэке
27
Мудрик
27
Мудрик
20
Мадуэке
11
Джексон
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Джексон
3
Холл
6
Келли
6
Келли
3
Холл
11
Барнс
28
Уиллок
28
Уиллок
11
Барнс
16
Тонали
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
16
Тонали
10
Альмирон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Осула
10
Осула
7
Жоэлинтон
Остались в запасе
Челси
Ньюкасл
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
26
Джон Радди
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
26
Джон Радди
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Челси - Ньюкасл
6
3
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
13
16
Офсайды
2
1
Количество передач
458
437
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.68
1.85

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Ньюкасла», 9-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Ньюкасл»

«Челси» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Челси
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