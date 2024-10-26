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  • «Реал» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

«Реал» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

26 октября 2024, 20:50
Реал
26.10.2024, суббота, 22:00
Испания. Примера, 11 тур
0 : 4
Завершен
Барселона
54' Р. Левандовски 56' Р. Левандовски 77' Л. Ямаль 84' Рафинья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
9
Эндрик
ЦФ
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
16
Гави
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Пабло Торре
АП
20
Дани Ольмо
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Лунин
23
Менди
22
Рюдигер
3
Милитао
14
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
5
Беллингем
7
Винисиус
17
Васкес
10
Мбаппе
4-1-2-2-1
1
Пенья
23
Кунде
5
Кубарси
26
Мартинес
3
Бальде
6
Касадо
8
Педри
7
Лопес
11
Рафинья
10
Ямаль
9
Левандовски
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
14
Чуамени
14
Модрич
14
Модрич
14
Чуамени
6
Камавинга
21
Диас
21
Диас
6
Камавинга
8
Педри
16
Гави
16
Гави
8
Педри
7
Лопес
21
де Йонг
21
де Йонг
7
Лопес
6
Касадо
20
Ольмо
20
Ольмо
6
Касадо
Остались в запасе
Реал
Барселона
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Реал - Барселона
2
5
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
10
3
Нарушения
15
17
Офсайды
12
1
Количество передач
311
447
Сейвы
3
4
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.48
2.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Барселоны», 11-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал»«Барселона»

«Реал» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Реал
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