24.10.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 2 тур
Лига конференций, 2 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Панатинаикос
Панатинаикос
4-3-2-1
1
Дронговски
37
Младенович
4
Едвай
4
Шенкевельд
27
Коцирас
22
Гнезда Черин
88
Максимович
21
Унаи
7
Мансини
28
Пельистри
19
Еремеефф
3-3-2-2
1
Йоргенсен
5
Дисаси
5
Бадьяшиль
17
Кукурелья
12
Вейга
8
Дьюсбери-Холл
17
Фернандес
7
Нету
27
Мудрик
28
Нкунку
79
Феликс
37
Младенович
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
37
Младенович
21
Унаи
9
Бакасетас
9
Бакасетас
21
Унаи
28
Пельистри
31
Джуричич
31
Джуричич
28
Пельистри
7
Мансини
11
Тете
11
Тете
7
Мансини
19
Еремеефф
99
Шпорар
99
Шпорар
19
Еремеефф
8
Дьюсбери-Холл
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Дьюсбери-Холл
17
Фернандес
22
Казадеи
22
Казадеи
17
Фернандес
28
Нкунку
9
Гиу
9
Гиу
28
Нкунку
Остались в запасе
Панатинаикос
Челси
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
3
Elton Fikaj
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Виллиан Арао
ОП
19
Adriano Bregou
ЦП
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
13
Лукас Бергстрем
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
51
Сэм Рак-Сакьи
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
29
Шумаира Меука
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
3
Elton Fikaj
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Виллиан Арао
ОП
19
Adriano Bregou
ЦП
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
51
Сэм Рак-Сакьи
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
29
Шумаира Меука
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Панатинаикос - Челси
1
1
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
8
17
Офсайды
2
1
Количество передач
412
619
Сейвы
5
2
Точность передач %
84
92
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.15
2.35
Смотреть прямую трансляцию матча «Панатинаикос» против «Челси», 2-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Панатинаикос» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»