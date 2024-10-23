23.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Янг Бойз
Янг Бойз
3-1-3-1-2
16
фон Бальмус
3
Хаджам
23
Бенито
27
Блум
30
Имери
30
Лаупер
24
Лакомы
24
Угринич
7
Вирджиниус
99
Монтейру
35
Ганвула
4-4-2
1
Зоммер
28
Павар
6
де Врей
31
Биссек
30
Аугусто
24
Дюмфрис
23
Барелла
22
Мхитарян
16
Фраттези
9
Тареми
7
Арнаутович
27
Блум
13
Атекаме
13
Атекаме
27
Блум
7
Вирджиниус
19
Колли
19
Колли
7
Вирджиниус
24
Лакомы
12
Элиа
12
Элиа
24
Лакомы
30
Имери
19
Малес
19
Малес
30
Имери
35
Ганвула
10
Иттен
10
Иттен
35
Ганвула
30
Аугусто
32
Димарко
32
Димарко
30
Аугусто
28
Павар
95
Бастони
95
Бастони
28
Павар
22
Мхитарян
7
Зелински
7
Зелински
22
Мхитарян
7
Арнаутович
10
Мартинес
10
Мартинес
7
Арнаутович
9
Тареми
9
Тюрам
9
Тюрам
9
Тареми
Остались в запасе
Янг Бойз
Интер
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
50
Майк Айду
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
50
Майк Айду
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Янг Бойз - Интер
4
2
Всего ударов по воротам
20
19
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
20
7
Офсайды
0
3
Количество передач
375
536
Сейвы
5
2
Точность передач %
81
88
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
7
7
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
12
4
xG (ожидаемые голы)
0.92
3.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Янг Бойз» против «Интера», 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»