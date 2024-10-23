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  • «Янг Бойз» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

«Янг Бойз» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

23 октября 2024, 20:50
Янг Бойз
23.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
0 : 1
Завершен
Интер
90+3' М. Тюрам
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
23
Лорис Бенито
(К) ЛЗ
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
27
Левин Блум
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
30
Кастриот Имери
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
24
Филип Угринич
ЦП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
23
Николо Барелла
(К) ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
50
Майк Айду
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
3-1-3-1-2
16
фон Бальмус
3
Хаджам
23
Бенито
27
Блум
30
Имери
30
Лаупер
24
Лакомы
24
Угринич
7
Вирджиниус
99
Монтейру
35
Ганвула
4-4-2
1
Зоммер
28
Павар
6
де Врей
31
Биссек
30
Аугусто
24
Дюмфрис
23
Барелла
22
Мхитарян
16
Фраттези
9
Тареми
7
Арнаутович
27
Блум
13
Атекаме
13
Атекаме
27
Блум
7
Вирджиниус
19
Колли
19
Колли
7
Вирджиниус
24
Лакомы
12
Элиа
12
Элиа
24
Лакомы
30
Имери
19
Малес
19
Малес
30
Имери
35
Ганвула
10
Иттен
10
Иттен
35
Ганвула
30
Аугусто
32
Димарко
32
Димарко
30
Аугусто
28
Павар
95
Бастони
95
Бастони
28
Павар
22
Мхитарян
7
Зелински
7
Зелински
22
Мхитарян
7
Арнаутович
10
Мартинес
10
Мартинес
7
Арнаутович
9
Тареми
9
Тюрам
9
Тюрам
9
Тареми
Остались в запасе
Янг Бойз
Интер
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
50
Майк Айду
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
50
Майк Айду
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Янг Бойз - Интер
4
2
Всего ударов по воротам
20
19
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
20
7
Офсайды
0
3
Количество передач
375
536
Сейвы
5
2
Точность передач %
81
88
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
7
7
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
12
4
xG (ожидаемые голы)
0.92
3.3

Смотреть прямую трансляцию матча «Янг Бойз» против «Интера», 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» – «Интер»

«Янг Бойз» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Интер Янг Бойз
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